R o m a , 1 1 ( A d n k r o n o s ) - " I g n a z i o , s e i P r e s i d e n t e d e l S e n a t o , o c c u p a t i d i q u e l l o . É i n d e g n o c h e d a l t u o r u o l o ( t i d o d e l t u p e r c h é s e t i c o m p o r t i c o s ì s e i t u a s q u a l i f i c a r l o ) t i m e t t i a d i s q u i s i r e d i c i c l a b i l i o d i m e t t e r e b u s s o p r a l e m e t r o p o l i t a n e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l ' e u r o p a r l a m e n t a r e P d , P i e r f r a n c e s c o M a r a n , a p r o p o s i t o d e l l e d i c h i a r a z i o n i d i I g n a z i o L a R u s s a . " Q u a n d o g o v e r n e r e m o n o i M i l a n o s p o s t e r e m o l a c i c l a b i l e d i C o r s o B u e n o s A i r e s " , h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o . " G i à c h e c i s e i - a g g i u n g e M a r a n - o c c u p a t i d e l f a t t o c h e l a f i n a n z i a r i a c h e s i s t a d i s c u t e n d o a l S e n a t o t a g l i a i f o n d i p e r l e n u o v e m e t r o p o l i t a n e d i M i l a n o e R o m a . N o n s a r a n n o a u t o b u s m a a v e r s o l d i p e r c o n t i n u a r e a c o s t r u i r l e é c o m u n q u e u t i l e ( p e r n o i c h e l e u s i a m o e h , n o n d i c o p e r t e ) " .