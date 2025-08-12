R o m a , 1 2 a g o ( A d n k r o n o s ) - " H a n n o r u b a t o u n ’ a u t o e h a n n o t r a v o l t o e u c c i s o u n a d o n n a a M i l a n o : s o n o q u a t t r o , t u t t i h a n n o m e n o d i 1 4 a n n i e l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e l i h a n n o s c o v a t i i n u n c a m p o r o m d i v i a C h i e s a R o s s a . I l P d f a r à c e n s u r a r e l a n o t i z i a c o m e h a f a t t o p e r i m a n i f e s t i d e l l a L e g a s u l D e c r e t o s i c u r e z z a a R o m a ? I l c a m p o r o m è d a s g o m b e r a r e s u b i t o e i ' g e n i t o r i ' v a n n o p u n i t i s e v e r a m e n t e : i l s i n d a c o G i u s e p p e S a l a h a q u a l c o s a d a d i r e ? ” . C o s ì u n a n o t a d e l l a L e g a .