M i l a n o , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e o n a r d o è i m p u t a t o p e r u n s o l o m e s s a g g i o v i d e o d i 5 s e c o n d i c h e h a s e m p r e s o s t e n u t o e s s e r e s t a t o a u t o r i z z a t o d a l l a r a g a z z a ' p u r c h é f o s s e d e s t i n a t o s o l o a G i l a r d o n i ' , c i r c o s t a n z a n o n n e g a t a d a l l a s t e s s a , l a q u a l e h a d i c h i a r a t o d i n o n r i c o r d a r e n u l l a " . L e o n a r d o L a R u s s a " h a t u t t a v i a d e c i s o d i a v a n z a r e l e r i c h i e s t e i n e s a m e a l g i p c o n l o s c o p o d i c h i a r a t o ( a n c h e a t t r a v e r s o u n a l e t t e r a ) d i f a r c e s s a r e o g n i s o f f e r e n z a a l l a r a g a z z a e a l u i s t e s s o e f a r r i t r o v a r e p a c e a d e n t r a m b i " . L o a f f e r m a , i n u n a n o t a , l ' a v v o c a t o A d r i a n o B a z z o n i a l t e r m i n e d e l l ' u d i e n z a c h e v e d e i l f i g l i o d e l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o i n d a g a t o p e r r e v e n g e p o r n . " I l g i p h a r i n v i a t o l ’ e s a m e d e l l a p o s i z i o n e d i L e o n a r d o L a R u s s a p e r v a l u t a r e s i a l a p o s s i b i l i t à c h e l ’ o f f e r t a d i r i s a r c i m e n t o e s t i n g u a i l r e a t o s i a , i n s u b o r d i n e , l a p o s s i b i l i t à d e l p e r c o r s o d i g i u s t i z i a r i p a r a t i v a " c o n c l u d e l ' a v v o c a t o .