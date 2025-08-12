M i l a n o , 1 2 a g o . ( A d n k r o n o s ) - E ' i l 1 2 m a r z o 2 0 2 4 e l ' a l l o r a a s s e s s o r e a l l ’ u r b a n i s t i c a d e l C o m u n e d i M i l a n o G i a n c a r l o T a n c r e d i , s c h e r z a c o n l ' i m p r e n d i t o r e d e l g r u p p o C o i m a , M a n f r e d i C a t e l l a : " M a m i c o n f e r m i c o m e a s s e s s o r e ? " e i l c o s t r u t t o r e r i s p o n d e : " v o i s i e t e i b e s t e v e r . I o s e v o l e t e v i f a c c i o d a s e g r e t a r i o " , a l d u o s i a g g i u n g e a n c h e i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l C o m u n e d i M i l a n o , C r i s t i a n M a l a n g o n e ( n o n r i s u l t a t r a g l i i n d a g a t i , n d r ) , c h e r i l a n c i a c o n : " m e l o t a t u o s u l l a s c h i e n a " . E ' u n a d e l l e c h a t d e p o s i t a t e d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o a l l e d i f e s e d e g l i a r r e s t a t i n e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a . L a P r o c u r a o s s e r v a c h e " T a n c r e d i è c o n s a p e v o l e d e l f a t t o c h e , g r a z i e a l l a s u a a z i o n e , g l i i n t e r e s s i d i C o i m a v e n g o n o m a s s i m i z z a t i , t a n t ' è c h e i r o n i z z a s u u n a s u a r i c o n f e r m a c o m e a s s e s s o r e d a p a r t e d i C a t e l l a i n p e r s o n a , c o m e s e q u e s t ' u l t i m o f o s s e i l s i n d a c o d i M i l a n o " .