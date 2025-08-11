( A d n k r o n o s ) - I n u o v i d o c u m e n t i f i n i r a n n o n e l l e m a n i d i t u t t i i s e i i n d a g a t i c h e h a n n o f a t t o r i c o r s o a l R i e s a m e - g l i i m p r e n d i t o r i M a n f r e d i C a t e l l a , A n d r e a B e z z i c c h e r i e F e d e r i c o P e l l a , e l ' e x c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a e s a g g i o A l e s s a n d r o S c a n d u r r a , o l t r e a T a n c r e d i e M a r i n o n i - m a s o p r a t t u t t o d e i g i u d i c i c h e s o n o c h i a m a t i a d e c i d e r e s u l l e e s i g e n z e c a u t e l a r i . L a m o s s a d e l l a P r o c u r a n o n è i n s o l i t a e s e m b r a r i s p o n d e r e a l l a d e c i s i o n e d e l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i M a t t i a F i o r e n t i n i d i e s c l u d e r e l ' i n d u z i o n e i n d e b i t a c o m e r e a t o c o n t e s t a t o a l l e p e r s o n e c o i n v o l t e n e l p r o g e t t o P i r e l l i n o , p r o g e t t o d i v i a M e s s i n a s u c u i c i s a r e b b e r o s t a t e p r e s s i o n i d e l l o s t e s s o s i n d a c o S a l a , s e c o n d o l ' i p o t e s i a c c u s a t o r i a c h e v e d e i n d a g a t o i l p r i m o c i t t a d i n o p e r f a l s o e i n d u z i o n e i n d e b i t a . L e c h a t c h e v e r r a n n o d e p o s i t a t e d o m a n i s o n o s o l o l e p r i m e d i u n d i a l o g o c h e s e m b r a s e r r a t o : c i v o r r a n n o m e s i , a l m e n o s e i , p e r s v e l a r e i n t e r a m e n t e i l c o n t e n u t o c o n s e r v a t o s u W h a t s a p p d a g l i i n d a g a t i c h e t o c c a n o f a s c i c o l i p i ù o m e n o n o t i e c h e a p p r o f o n d i s c o n o a n c h e i l p r o g e t t o P i r e l l i n o s u c u i l a P r o c u r a i n s i s t e s u l l a c o r r u z i o n e e s u l l a c i f r a .