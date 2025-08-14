M i l a n o , 1 4 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l C o m u n e d i M i l a n o , C h r i s t i a n M a l a n g o n e , è i n d a g a t o p e r i n d u z i o n e n e l l ' i n c h i e s t a m i l a n e s e s u l l ' u r b a n i s t i c a . I l s u o c o i n v o l g i m e n t o n e l l ' i n d a g i n e e r a e m e r s o n e l l a m e m o r i a e n e l l e c h a t c h e r i g u a r d a v a i l p r o g e t t o P i r e l l i n o . N e l l e 1 2 5 p a g i n e d i ' c h a t P i r e l l i n o ' i n t e r a g i s c o n o c o n M a l a n g o n e , l ' e x a s s e s s o r e G i a n c a r l o T a n c r e d i e i l c o s t r u t t o r e M a n f r e d i C a t e l l a .