( A d n k r o n o s ) - I n p a r t i c o l a r e , i g i u d i c i d e l l ' a p p e l l o h a n n o t o l t o l ' a g g r a v a n t e d e i f u t i l i m o t i v i ( l a p r e m e d i t a z i o n e n o n e r a g i à s t a t a r i c o n o s c i u t a i n p r i m o g r a d o ) , e c o n f e r m a t o i l l e g a m e p a r e n t a l e c o n l a v i t t i m a e r i c o n o s c i u t o l e g e n e r i c h e . L a c o r t e , c h e a v e v a d i s p o s t o u n ' a l t r a p e r i z i a , r i c o n o s c e l a p i e n a c a p a c i t à d i i n t e n d e r e e v o l e r e d e l l ' i m p u t a t a , m a p o t r e b b e a v e r r i c o n o s c i u t o l e c o n d i z i o n i p s i c o l o g i c h e e d i v i t a d e l l a d o n n a ( b i s o g n e r à a t t e n d e r e l e m o t i v a z i o n i c h e s a r a n n o r e s e n o t e t r a 1 5 g i o r n i ) . S t a m a n e , n e l l a s u a l u n g a r e q u i s i t o r i a l ’ a v v o c a t a g e n e r a l e L u c i l l a T o n t o d o n a t i a v e v a r i p e r c o r s o l a " v i c e n d a d o l o r o s i s s i m a , d i r e i t r a g i c a , a t r o c e " c o n l ’ i m p u t a t a - d u e p e r i z i e r i c o n o s c o n o c o m e p i e n a m e n t e c a p a c e d i i n t e n d e r e e d i v o l e r e - c h e l a s c i a l a f i g l i a " i n u n l e t t i n o d a c a m p e g g i o c o n u n b i b e r o n d i l a t t e e u n a b o t t i g l i e t t a d ’ a c q u a " p e r p i ù g i o r n i p e r s e g u i r e i l c o m p a g n o . " E ' u n n o s t r o r e t a g g i o c u l t u r a l e p e n s a r e c h e u n a m a d r e n o n p o s s a s o p p r i m e r e l a s u a b a m b i n a , m a a c c a d e p e r c h é è u n o d e i t a n t i a s p e t t i d e l l a n a t u r a u m a n a . E ' d i f f i c i l e p e n s a r e c h e u n a m a d r e p o s s a d e c i d e r e c h e n o n l e i m p o r t i o l e i m p o r t i p o c o o n u l l a d i s u a f i g l i a , m a q u e s t o a c c a d e e d o b b i a m o p a r t i r e d a q u e s t o p r e s u p p o s t o " a g g i u n g e l a p u b b l i c a a c c u s a c h e a v e v a c h i e s t o l a c o n f e r m a d e l l ' e r g a s t o l o . I n q u e s t o c a s o " l a c o n d o t t a è p a r t i c o l a r m e n t e r a c c a p r i c c i a n t e p e r c h é è u n a c o n d o t t a o m i s s i v a : n o n è u n a m a d r e c h e b u t t a l a f i g l i a d a l l a f i n e s t r a m a l a l a s c i a p e r c i n q u e g i o r n i a s o f f r i r e , p e r c i n q u e g i o r n i d a s o l a n e l c a l d o d i M i l a n o , c o n c l u d e T o n t o d o n a t i . U n ' a z i o n e c h e p e r l a d i f e s a , r a p p r e s e n t a t a d a l l ' a v v o c a t a A l e s s i a P o n t e n a n i , n o n è c o n s a p e v o l e : A l e s s i a P i f f e r i a b b a n d o n a l a f i g l i a , " m a n o n h a i n t e n z i o n e d i u c c i d e r e " . U n a t e s i c h e n o n h a c o n v i n t o i g i u d i c i d ' a p p e l l o c h e , a l l o s t e s s o m o d o , h a n n o r i f o r m a t o l a s e n t e n z a d i p r i m o g r a d o d e l 1 3 m a g g i o 2 0 2 4 .