M i l a n o , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - N o n c i s o n o e l e m e n t i p e r s o s t e n e r e l ' a c c u s a d i v i o l e n z a s e s s u a l e c o n t r o L e o n a r d o A p a c h e L a R u s s a , f i g l i o d e l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o , e l ' a m i c o d e e j a y T o m m a s o G i l a r d o n i . L o s c r i v e n e l l ' o r d i n a n z a d i a r c h i v i a z i o n e l a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o R o s s a n a M o n g i a r d o c h e a c c o g l i e l a r i c h i e s t a d e l l a P r o c u r a a c u i s i e r a o p p o s t a l a d i f e s a d e l l a r a g a z z a . P e r l a g i u d i c e g l i e l e m e n t i a c a r i c o d e g l i i n d a g a t i " n o n p o s s o n o e s s e r e r i t e n u t i i d o n e i a f o n d a r e u n g i u d i z i o d i r a g i o n e v o l e p r e v i s i o n e d i c o n d a n n a " , s e c o n d o i d e t t a m i d e l l a r i f o r m a C a r t a b i a . A l c e n t r o d e l l ’ i n d a g i n e q u a n t o a c c a d u t o l a n o t t e t r a i l 1 8 e i l 1 9 a p r i l e d e l 2 0 2 3 , q u a n d o i t r e s i r i t r o v a r o n o a c a s a d i L e o n a r d o A p a c h e d o p o a v e r t r a s c o r s o i n s i e m e l a s e r a t a i n u n l o c a l e e s c l u s i v o d e l c e n t r o d i M i l a n o . L a m a t t i n a l a g i o v a n e s i s v e g l i a n e l l e t t o d e l l ’ e x a m i c o d i l i c e o s e n z a r i c o r d a r e n u l l a . L a p e r i z i a m e d i c a c h e c e r t i f i c a l ' a s s u n z i o n e d i a l c o l " n o n f o r n i s c e e l e m e n t i c e r t i d a c u i p o t e r i n f e r i r e l a m a n c a t a c a p a c i t à , d a p a r t e d e l l a p e r s o n a o f f e s a , d i e s p r i m e r e u n v a l i d o c o n s e n s o a g l i a t t i s e s s u a l i c o n g l i i n d a g a t i " . P e r l a P r o c u r a l a g i o v a n e , r i p r e s a d a i d u e i n a l c u n i b r e v i v i d e o c o n i l c e l l u l a r e , a p p a r e " v i g i l e e d o r i e n t a t a " , c a p a c e d i r e g g e r s i i n p i e d i , d i p a r l a r e e " d i a m m i c c a r e a l l a t e l e c a m e r a " d e l t e l e f o n o . " P u r n o n p o t e n d o c o n c l u d e r e c o n l a m e d e s i m a c e r t e z z a m o s t r a t a d a l p u b b l i c o m i n i s t e r o c h e l a p e r s o n a o f f e s a a b b i a p r e s o p a r t e a g l i a t t i s e s s u a l i c o n p i e n a c o g n i z i o n e d i c a u s a , d e v e t u t t a v i a o s s e r v a r e , a n c h e n e l l ' o t t i c a d e l p r i n c i p i o d e l f a v o r r e i , c o m e t a l i v i d e o n o n r a p p r e s e n t i n o i n m a n i e r a i n e q u i v o c a u n a c o e r c i z i o n e d a p a r t e d e g l i i n d a g a t i " , s c r i v e l a g i u d i c e . A l l o s t e s s o m o d o i l c o m p o r t a m e n t o d e l l a r a g a z z a , s e p p u r d e s c r i t t o d a c h i è p r e s e n t e a l l a f e s t a c o m e " e u f o r i c o o s t r a v a g a n t e " , n o n è u n d a t o p e r p o t e r s o s t e n e r e c h e i d u e a m i c i a v e s s e r o a v v e r t i t o l o s t a t o d i a l t e r a z i o n e , t a l e d a i n c i d e r e s u l c o n s e n s o . I n c o n c l u s i o n e , " C e r t a m e n t e , l a c o n d o t t a d e g l i i n d a g a t i è c o n n o t a t a d a p r o f o n d a s u p e r f i c i a l i t à e s c a r s o r i s p e t t o d e l l a p e r s o n a o f f e s a , c o m e d i m o s t r a i l t e n o r e d e i m e s s a g g i s c a m b i a t i , m a n o n t a l e d a a s s u r g e r e , p e r q u e l l o c h e s i è d e t t o , a r i l e v a n z a p e n a l e " c o n c l u d e l a g i p M o n g i a r d o .