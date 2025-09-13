M i l a n o , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' u n i c a m i s u r a " i d o n e a p e r B a b y G a n g , a r r e s t a t o p e r d e t e n z i o n e d i a r m a c l a n d e s t i n a e r i c e t t a z i o n e , è i l c a r c e r e a v e n d o " d i m o s t r a t o n e l t e m p o a s s o l u t a i n d i f f e r e n z a a i p r o v v e d i m e n t i d e l l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a " . L o s c r i v e l a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o F i a m m e t t a M o d i c a n e l p r o v v e d i m e n t o c o n c u i c o n v a l i d a l ' a r r e s t o d a p a r t e d e i c a r a b i n i e r i . I l t r a p p e r , a l l ' a n a g r a f e Z a c c a r i a M o u h i b , " h a v i o l a t o l e m i s u r e c a u t e l a r i d i s p o s t e t a n t o d a r e n d e r e n e c e s s a r i a g g r a v a m e n t i e h a i n f r a n t o l e p r e s c r i z i o n i c o n s e g u e n t i a l l a s o r v e g l i a n z a s p e c i a l e e a l f o g l i o d i v i a o b b l i g a t o r i o " . L a s e r a d e l 1 0 s e t t e m b r e s c o r s o , p o c h e o r e p r i m a d e l l ' a r r e s t o , e r a s t a t o a u t o r i z z a t o d a l T r i b u n a l e M i l a n o , s e z i o n e m i s u r e d i P r e v e n z i o n e , c o n a p p o s i t o d e c r e t o a f f i n c h é - n o n o s t a n t e l a m i s u r a i n e s s e r e - p o t e s s e s a l i r e s u l p a l c o a d A s s a g o , o s p i t e d e l c a n t a n t e E m i s K i l l a , e " s v o l g e r e l a p r o p r i a a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e , a t t e s a l a f i n a l i t à r i s o c i a l i z z a n t e d i t a l e a t t i v i t à " . B a b y G a n g è " u n s o r v e g l i a t o s p e c i a l e e d è g r a v a t o d a p l u r i m i p r e c e d e n t i s p e c i f i c i c o n n e s s i a l l a d e t e n z i o n e d i a r m i , o l t r e a r e a t i c o n t r o l a p e r s o n a c o n s u m a t i a n c h e c o n l ' u t i l i z z o d i a r m i d a f u o c o " e " h a d i m o s t r a t o a s s o l u t a i n d i f f e r e n z a a i p r o v v e d i m e n t i d e l l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a e r i c o r r e u n e l e v a t i s s i m o i l r i s c h i o d i r e i t e r a z i o n i c r i m i n a l e c o n n e s s o a l l ' i m p i e g o e a l l a d e t e n z i o n e d i a r m i " c o n c l u d e l a g i p M o d i c a .