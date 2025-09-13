M i l a n o , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d i M i l a n o F i a m m e t t a M o d i c a h a c o n v a l i d a t o l ’ a r r e s t o e i l c a r c e r e p e r i l t r a p p e r B a b y G a n g , a l l ’ a n a g r a f e Z a c c a r i a M o u h i b , a r r e s t a t o d u e g i o r n i f a p e r d e t e n z i o n e d i a r m a c l a n d e s t i n a e r i c e t t a z i o n e p e r c h é s o r p r e s o i n u n a s t a n z a d ’ a l b e r g o d i M i l a n o c o n u n a p i s t o l a c o n m a t r i c o l a a b r a s a e n o v e c a r t u c c e . A l t r e s u e p i s t o l e s o n o s t a t e s e q u e s t r a t e n e l l a s u a a b i t a z i o n e a C a l o l z i o c o r t e ( L e c c o ) , r e a t o d i c u i r i s p o n d e r à i n a l t r a s e d e . I l v e n t i q u a t t r e n n e è a l c e n t r o d i u n ’ i n d a g i n e d e l l a P r o c u r a d i L e c c o s u u n s o s p e t t o t r a f f i c o d i a r m i c h e h a p o r t a t o g i à a q u a t t r o a r r e s t i .