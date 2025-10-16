M i l a n o , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i M i l a n o s t a c e r c a n d o d i m e t t e r e o r d i n e n e l l e v i t a d i G i a n l u c a S o n c i n , l ' u o m o d i 5 2 a n n i f e r m a t o c o n l ' a c c u s a d i o m i c i d i o p l u r i a g g r a v a t o d e l l ' e x c o m p a g n a P a m e l a G e n i n i . G i à n o t o p e r m a l t r a t t a m e n t i i n f a m i g l i a , s p o s a t o e c o n u n f i g l i o m a g g i o r e n n e , u n a p p a r t a m e n t o i n a f f i t t o a C e r v i a , s i p r e s e n t a v a c o m e i m p r e n d i t o r e m a d i f a t t o v i v e v a d i e s p e d i e n t i . N e s s u n l a v o r o s t a b i l e , l a p a s s i o n e p e r l e a r m i - i n c a s a a v e v a u n a d e c i n a d i c o l t e l l i e 4 - 5 p i s t o l e s c a c c i a c a n i - S o n c i n s o g n a v a l a g r a n d e c i t t à e i l l u s s o . G l i i n q u i r e n t i a s c o l t e r a n n o l a e x m o g l i e p e r c a p i r e l a p e r s o n a l i t à d i u n u o m o c h e , a l u n g o , a v r e b b e m i n a c c i a t o l a v e n t i n o v e n n e p r i m a d i a c c o l t e l l a r l a n e l s u o a p p a r t a m e n t o i n v i a I g l e s i a s , u n a c a s a i n a f f i t t o n e l l a p e r i f e r i a n o r d d i M i l a n o . U n r a p p o r t o c h e g l i a m i c i d e l l a v i t t i m a , c o n i l s o g n o d i s f o n d a r e n e l l a m o d a e f a r s i c o n o s c e r e n e l m o n d o d e l l o s p e t t a c o l o , r a c c o n t a n o c o m e t o r m e n t a t o .