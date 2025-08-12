M i l a n o , 1 2 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I m i n o r i c o i n v o l t i n e l l ' i n c i d e n t e m o r t a l e i n c u i i e r i , l u n e d ì 1 1 a g o s t o , h a p e r s o l a v i t a C e c i l i a D e A s t i s , 7 1 a n n i , p o t r e b b e r o e s s e r e a f f i d a t i a u n a c o m u n i t à e a l l o n t a n a t i d a l l e f a m i g l i e c h e n o n h a n n o v i g i l i a t o . E ' u n a d e l l e p o s s i b i l i t à f o r n i t e a l l a l e g g e i n c a s i a n a l o g h i . P e r o r a - n o n e s s e n d o i m i n o r i s c a p p a t i - n o n c ' è l ' u r g e n z a d i d e c i d e r e s u l f u t u r o d e i b a m b i n i - t r a g l i 1 1 e i 1 3 a n n i ( t r a l o r o a n c h e u n a b a m b i n a ) - c h e s o n o r i u s c i t i , s u u n ' a u t o r u b a t a a u n t u r i s t a , a p r o v o c a r e l ' i m p a t t o m o r t a l e i n v i a S a p o n a r o , i n z o n a G r a t o s o g l i o . A l l a g u i d a d e l l a C i t r o e n c ' e r a u n r a g a z z i n o d i 1 3 a n n i . O l t r e a l l a P r o c u r a p e r i M i n o r e n n i c h e p o t r e b b e v a l u t a r e u n p r o v v e d i m e n t o a m m i n i s t r a t i v o - s o t t o i 1 4 a n n i n o n s i p u ò e s s e r e p r o c e s s a t i - s u l c a s o p o t r e b b e p r o n u n c i a r s i a n c h e l a p r o c u r a o r d i n a r i a p e r e v e n t u a l i r e s p o n s a b i l i t à g e n i t o r i a l i .