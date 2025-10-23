M i l a n o , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' o m i c i d i o d i L u c i a n a R o n c h i , 6 2 a n n i , u c c i s a d a l l ' e x c o m p a g n o L u i g i M o r c a l d i , 6 4 a n n i , d a v a n t i a l l ' a b i t a z i o n e d i B r u z z a n o " è s t a t o r i p r e s o , i n t u t t e l e s u e f a s i , d a l l e t e l e c a m e r e . L a s u a a z i o n e è s t a t a d e t e r m i n a t a e r a p i d a c o m e m o s t r a i l v i d e o e c o m e i t e s t i m o n i c h e r a c c o n t a n o d i u n ' a g g r e s s i o n e v i o l e n t a " . L o a f f e r m a i l p r o c u r a t o r e c a p o d i M i l a n o M a r c e l l o V i o l a i n u n p u n t o s t a m p a s u l f e r m o d i L u i g i M o r c a l d i , 6 4 a n n i , a c c u s a t o d i o m i c i d i o a g g r a v a t o d e l l ' e x c o m p a g n a L u c i a n a R o n c h i , 6 2 a n n i , u c c i s a i e r i i n v i a G r a s s i n i a B r u z z a n o , p e r i f e r i a n o r d d i M i l a n o .