M i l a n o , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p e r s o n a c h e a g g r e d i s c e l a v i t t i m a s i m u o v e c o n e s t r e m a d e t e r m i n a z i o n e e r a p i d i t à e c o l p i s c e c o n g r a v e v i o l e n z a l a v i t t i m a c o n 1 4 c o l t e l l a t e , a l c u n e d e l l e q u a l i l e t a l e a l c o l l o . C ’ è s t a t o u n p a r t i c o l a r e a c c a n i m e n t o s u l v o l t o " . L o a f f e r m a i l p r o c u r a t o r e c a p o d i M i l a n o M a r c e l l o V i o l a i n u n p u n t o s t a m p a s u l f e r m o d i L u i g i M o r c a l d i , 6 4 a n n i , a c c u s a t o d i o m i c i d i o a g g r a v a t o d e l l ' e x c o m p a g n a L u c i a n a R o n c h i , 6 2 a n n i , u c c i s a i e r i i n v i a G r a s s i n i a B r u z z a n o , p e r i f e r i a n o r d d i M i l a n o .