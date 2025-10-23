Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "La persona che aggredisce la vittima si muove con estrema determinazione e rapidità e colpisce con grave violenza la vittima con 14 coltellate, alcune delle quali letale al collo. C’è stato un particolare accanimento sul volto". Lo afferma il procuratore capo di Milano Marcello Viola in un punto stampa sul fermo di Luigi Morcaldi, 64 anni, accusato di omicidio aggravato dell'ex compagna Luciana Ronchi, 62 anni, uccisa ieri in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano.
Milano: donna accoltellata, procuratore 'colpita 14 volte, l'ex si è accanito sul volto'
23 ottobre, 2025 • 10:00