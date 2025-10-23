( A d n k r o n o s ) - G l i i n q u i r e n t i s t a n n o c e r c a n d o d i v e r i f i c a r e s e l ' u o m o a v e s s e i n q u a l c h e m o d o p r e m e d i t a t o i l d e l i t t o d i v i a G r a s s i n i a B r u z z a n o , p e r i f e r i a n o r d d i M i l a n o , c o n t e s t a z i o n e c h e n o n v i e n e m o s s a n e l p r o v v e d i m e n t o d i f e r m o c h e d e v e e s s e r e v a l u t a t o d a u n g i p . O r a b i s o g n e r à r i c o s t r u i r e i g i o r n i p r i m a d e l f e m m i n i c i d i o e s e t r o v e r a n n o c o n f e r m a l e p a r o l e d i c h i d a v a n t i a i g i o r n a l i s t i h a p a r l a t o d i a p p o s t a m e n t i . M o r c a l d i , c h e d a q u a l c h e m e s e n o n l a v o r a v a p i ù c o m e b a d a n t e e i n p a s s a t o g e s t i v a u n b a r , a v e v a u n b o x v i c i n o a l l ' a b i t a z i o n e d e l l a d o n n a e a m m e t t e d i a v e r l a v i s t a q u a l c h e g i o r n o p r i m a i n c o m p a g n i a d e l n u o v o c o m p a g n o . D a v a n t i a l m a g i s t r a t o n o n h a s a p u t o s p i e g a r e p e r c h é q u a n d o h a r a g g i u n t o i n m o t o v i a G r a s s i n i a v e v a c o n s è i l c o l t e l l o p o i a b b a n d o n a t o i n u n c e s t i n o d e l P a r c o N o r d .