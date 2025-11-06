M i l a n o , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - V i n c e n z o L a n n i p o t r e b b e p r o v a r e a c o l p i r e a n c o r a . L o s c r i v e l a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i R o s s a n a M o n g i a r d o c h e h a c o n v a l i d a t o i l f e r m o e l a s c i a t o i n c a r c e r e l ' u o m o a c c u s a t o d i t e n t a t o o m i c i d i o p e r a v e r a c c o l t e l l a t o a l l a s c h i e n a u n a d o n n a i n p i a z z a G a e A u l e n t i . P e r l a g i u d i c e s u s s i s t e " u n p e r i c o l o , c o n c r e t o e d a t t u a l e , d i r e i t e r a z i o n e " d e s u m i b i l e " d a l l a g r a v i t à d e l f a t t o c o m m e s s o e d a l l a p e r s o n a l i t à " d e l l ' a g g r e s s o r e c h e h a s c e l t o " p e r c a s o " l a s u a v i t t i m a e p e r m o t i v i " a s s o l u t a m e n t e i n g i u s t i f i c a t i " , p o i c h é i l 5 9 e n n e " d a l l ' i n d o l e v i o l e n t a " h a c o n f e s s a t o " d i v o l e r c o l p i r e , i n r e a l t à , i l m o n d o f i n a n z i a r i o , r i t e n u t o l a c a u s a d e l l a s u a r o v i n a , s o l p e r c h é d a q u e l c o n t e s t o , i n p a s s a t o , e r a s t a t o a l l o n t a n a t o " . L e d i c h i a r a z i o n i r e s e d a l l ' i n d a g a t o i n s e d e d i i n t e r r o g a t o r i o d i c o n v a l i d a " n o n s o n o a l t r o c h e u n ' u l t e r i o r e c o n f e r m a d e l l a s u a p e r i c o l o s i t à s o c i a l e e d e l l a s u a c o m p l e t a i n c a p a c i t à d i c o m p r e n d e r e l a g r a v i t à d i q u a n t o c o m m e s s o , p o s t o c h e e g l i h a r a c c o n t a t o i f a t t i c o n e s t r e m a l u c i d i t à e c o n l a c o n v i n z i o n e d i a v e r a g i t o c o r r e t t a m e n t e , s e n t e n d o s i v i t t i m a d e l l ' i n g i u s t i z i a d e l s i s t e m a " a g g i u n g e l a g i u d i c e . N e l p r o v v e d i m e n t o s i r i c o r d a c h e l ' u o m o s i è g i à r e s o p r o t a g o n i s t a , n e l 2 0 1 5 , d i d u e e p i s o d i s i m i l i .