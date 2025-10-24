M i l a n o , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i o l ' e r g a s t o l o , s o n o p e n t i t o " . S i s a r e b b e e s p r e s s o c o s ì , c o m e r i c o s t r u i s c e l a s u a l e g a l e P a t r i z i a I a c o b i n o , L u i g i M o r c a l d i , i n t e r r o g a t o n e l c a r c e r e d i S a n V i t t o r e p e r i l f e m m i n i c i d i o d e l l ' e x c o m p a g n a L u c i a n a R o n c h i , u c c i s a d u e g i o r n i f a c o n a l m e n o 1 4 c o l t e l l a t e a B r u z z a n o , p e r i f e r i a n o r d d i M i l a n o . L a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i L o r e n z a P a s q u i n e l l i d o v r à o r a d e c i d e r à s u l l a c o n v a l i d a d e l f e r m o e s u l l a m i s u r a c a u t e l a r e . P i u t t o s t o s c o n t a t o c h e i l 6 4 e n n e r e s t i i n c a r c e r e .