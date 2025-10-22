M i l a n o , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n a d o n n a d i 6 2 a n n i è s t a t a a c c o l t e l l a t a o g g i , p o c o p r i m a d e l l e 1 0 , i n v i a G r a s s i n i a B r u s s a n o , n e l l ' h i n t e r l a n d d i M i l a n o . S i c e r c a l ' e x m a r i t o . S o c c o r s a d a i s a n i t a r i d e l l ' A r e u 1 1 8 , l a 6 2 e n n e è a r r i v a t a i n a r r e s t o c a r d i a c o a l l ' o s p e d a l e N i g u a r d a . R i a n i m a t a , è s t a t a s o t t o p o s t a a u n i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o : l e s u e c o n d i z i o n i s o n o g r a v i s s i m e . S a r e b b e s t a t a a c c o l t e l l a t a a v o l t o , c o l l o - d o v e s o n o s t a t i i n f e r t i i c o l p i p i ù p r o f o n d i - , a d d o m e e t o r a c e . L a d o n n a e l ' e x m a r i t o d i 6 4 a n n i s i e r a n o s e p a r a t i t r e a n n i f a : i d i s s i d i t r a i d u e , t r a p e l a d a a m b i e n t i i n v e s t i g a t i v i , e r a n o l e g a t i a " m o t i v i e c o n o m i c i " . S u l 6 4 e n n e s i c o n c e n t r a n o l e a t t e n z i o n i d e i c a r a b i n i e r i c h e i n d a g a n o s u l t e n t a t o o m i c i d i o . L a 6 2 e n n e n o n h a m a i s p o r t o d e n u n c i a , s e c o n d o q u a n t o e m e r g e i n p r o c u r a . O r a , i t i t o l a r i d e l f a s c i c o l o s t a n n o c e r c a n d o d i v e r i f i c a r e s e i n v e c e l e f o r z e d e l l ' o r d i n e s i a n o m a i i n t e r v e n u t e n e l l ' a p p a r t a m e n t o d i v i a G r a s s i n i . L a d o n n a s i t r o v a v a a p o c h i p a s s i d a l l a s u a a b i t a z i o n e q u a n d o è s t a t a a g g r e d i t a .