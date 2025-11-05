M i l a n o , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è q u e l l o c h e s p e r a v a m o , m a v a b e n e . R e s t o c o n v i n t a c h e n o n è s t a t o u n o m i c i d i o m a u n a b b a n d o n o , o r a a t t e n d i a m o l e m o t i v a z i o n i . L a c o r t e h a b i l a n c i a t o l e a t t e n u a n t i e h a e s c l u s o l ' a g g r a v a n t e d e i f u t i l i m o t i v i " f a c e n d o c o s ì s c e n d e r e l a c o n d a n n a a 2 4 a n n i . L o a f f e r m a l ' a v v o c a t a A l e s s i a P o n t e n a n i d o p o l a s e n t e n z a d ' a p p e l l o c h e h a r i f o r m a t o l a p e n a n e i c o n f r o n t i d i A l e s s i a P i f f e r i , s u a a s s i s t i t a , a c c u s a t a d e l l ' o m i c i d i o d e l l a f i g l i a D i a n a l a s c i a t a m o r i r e d i s t e n t i a s o l i 1 8 m e s i .