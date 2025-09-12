M i l a n o , 1 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A l e s s a n d r o B a s c i a n o , i l d e e j a y e i n f l u e n c e r a c c u s a t o d i s t a l k i n g n e i c o n f r o n t i d e l l ' e x c o m p a g n a S o p h i e C o d e g o n i , s i è r i v o l t o a l R i e s a m e d i M i l a n o p e r a n n u l l a r e l a m i s u r a c h e l o v e d e c o s t r e t t o a i n d o s s a r e i l b r a c c i a l e t t o e l e t t r o n i c o e a s t a r e l o n t a n o d a l l a d o n n a c o n o s c i u t a a l G r a n d e F r a t e l l o V i p . " S i a m o f i d u c i o s i . C r e d i a m o t a n t o n e l t r i b u n a l e d e l R i e s a m e , a b b i a m o p r e s e n t a t o b e n t r e a p p e l l i . I l g i u d i c e r e l a t o r e e r a p r e p a r a t i s s i m o , a r i p r o v a d e l f a t t o c h e l a g i u s t i z i a q u a n d o d e v e f u n z i o n a r e f u n z i o n a . N o n v o g l i o a n t i c i p a r e n u l l a , m a h o g r a n d e f i d u c i a n e l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e " , l e p a r o l e p r o n u n c i a t e a f i n e u d i e n z a d a l d i f e n s o r e , l ' a v v o c a t o L e o n a r d o D ' E r a s m o . L o s c o r s o a p r i l e l a C a s s a z i o n e a v e v a c o n f e r m a t o p e r B a s c i a n o i l d i v i e t o d i a v v i c i n a r s i ( a m e n o d i 5 0 0 m e t r i ) e d i c o m u n i c a r e c o n l a m o d e l l a e i n f l u e n c e r . I n a t t e s a d e l l a p r o n u n c i a d e l R i e s a m e , B a s c i a n o h a a l t r i a p p u n t a m e n t i g i à f i s s a t i . I l 1 5 s e t t e m b r e s i s o t t o p o r r à a l l a r i s o n a n z a m a g n e t i c a a l l a c a v i g l i a ( p e r l a q u a l e h a t o l t o i l b r a c c i a l e t t o e l e t t r o n i c o i n s t a l l a t o l o s c o r s o 1 4 a g o s t o d o p o u n l u n g o t i r a e m o l l a ) e i l 1 6 s e t t e m b r e è a t t e s o i n u n c o m m i s s a r i a t o a M i l a n o p e r m e t t e r e - s a l v o p r o n u n c i a o p p o s t a d e l R i e s a m e - i l n u o v o d i s p o s i t i v o d i c o n t r o l l o a d i s t a n z a . I n t a n t o , l a p r o s s i m a s e t t i m a n a p o t r e b b e a r r i v a r e a n c h e l a c h i u s u r a d e l l ' i n c h i e s t a d a p a r t e d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o A n t o n i o P a n s a .