R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m o r t e s u l l a v o r o d i P i e t r o Z a n t o n i n i , i l v i g i l a n t e s t r e m a t o d a l f r e d d o a C o r t i n a d ' A m p e z z o , i n u n c a n t i e r e d e i G i o c h i d i M i l a n o , c i a d d o l o r a . N e l l ’ e s p r i m e r e i l n o s t r o p r o f o n d o c o r d o g l i o a l l a s u a f a m i g l i a , r i t e n i a m o i n a c c e t t a b i l i q u e s t e c o n d i z i o n i d i l a v o r o , t a n t o e s t r e m e d a m e t t e r e a r i s c h i o l a v i t a . V i s t o c h e n e s s u n a l t r o s o g g e t t o e v i d e n t e m e n t e è s t a t o i n g r a d o d i m o n i t o r a r e , c i a u g u r i a m o c h e l a m a g i s t r a t u r a f a c c i a c h i a r e z z a e s t a b i l i s c a v e l o c e m e n t e l e r e s p o n s a b i l i t à . L e O l i m p i a d i i n v e r n a l i s o n o u n s i s t e m a c o m p l e s s o i c u i c o s t i e s o r b i t a n t i s o n o a c a r i c o p r e v a l e n t e m e n t e d e l l o S t a t o , t r a q u e s t i n o n è a m m i s s i b i l e c h e c i s i a a n c h e q u e l l o d e l l a v i t a d i u n l a v o r a t o r e ” . L o a f f e r m a L u a n a Z a n e l l a , c a p o g r u p p o A v s a l l a C a m e r a .