R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e l a c o n d i v i s i o n e t r a M i l a n o e C o r t i n a c o n t i e n e u n m e s s a g g i o d i a c c o g l i e n z a e d i a p e r t u r a . I G i o c h i p o r t e r a n n o a t l e t i e s q u a d r e a n c h e a B o r m i o , L i v i g n o , A n t e r s e l v a , P e d r a z z o , T e s e r o . A s u a v o l t a s a r à V e r o n a s e d e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l e P a r a l i m p i a d i . M i l a n o e C o r t i n a s a r a n n o c a p o f i l a d i u n g r a n d e i m p e g n o i t a l i a n o : o f f r i r e m o , c o m e s e m p r e , a c c o g l i e n z a , p a r t e c i p a z i o n e p o p o l a r e , a m i c i z i a a c h i u n q u e s a r à c o n n o i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e d i i n a u g u r a z i o n e d e l v i a g g i o d e l l a F i a m m a o l i m p i c a .