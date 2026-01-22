R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o o r m a i a d u e s e t t i m a n e d a l l ' a p e r t u r a d e i G i o c h i O l i m p i c i , a u n m e s e d a q u e l l a d e i G i o c h i P a r a l i m p i c i . È u n a c o n d i z i o n e c h e v e d e a n c o r a n a t u r a l m e n t e d e l l e r i f i n i t u r e d a r e a l i z z a r e , c o m e è s e m p r e s t a t o e n o n s o l t a n t o n e l n o s t r o P a e s e , o v u n q u e , c h e v i s o n o a l c u n e r e a l i z z a z i o n i s t r u t t u r a l i c h e n o n è p o s s i b i l e m a t e r i a l m e n t e f a r e i n p r e c e d e n z a o a n c h e s e f o s s e p o s s i b i l e v e n g o n o s e m p r e c o m p l e t a t e n e g l i u l t i m i g i o r n i . M a c ' è u n ' a c c e l e r a z i o n e d i i m p e g n o n e l l ' u l t i m a s e t t i m a n a c h e a c c o m p a g n a l a r i f i n i t u r a d e f i n i t i v a d i q u a n t o o c c o r r e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o a l Q u i r i n a l e u n a d e l e g a z i o n e d e l l a F o n d a z i o n e M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 g u i d a t a d a l p r e s i d e n t e , G i o v a n n i M a l a g ò , e d a l l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o , A n d r e a V a r n i e r , e c o m p o s t a d a l C o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e , d a i s o c i f o n d a t o r i d e l l a F o n d a z i o n e e d a i r a p p r e s e n t a n t i d e i C o m u n i d i M i l a n o e C o r t i n a , d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , d e l l a R e g i o n e V e n e t o , d e l l a P r o v i n c i a a u t o n o m a d i T r e n t o e d e l l a P r o v i n c i a a u t o n o m a A l t o A d i g e . P r i m a d e l C a p o d e l l o S t a t o s o n o i n t e r v e n u t i i l p r e s i d e n t e M a l a g ò e i l m i n i s t r o p e r l o S p o r t e i g i o v a n i , A n d r e a A b o d i .