R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L e O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i i n v e r n a l i d i M i l a n o - C o r t i n a r a p p r e s e n t a n o " u n ' a v v e n t u r a c h e p r e m i e r à l ' i n i z i a t i v a a s s u n t a a l l o r a , a n c h e , s e c o n d o q u a l c u n o d i q u e l t e m p o , l a t e m e r a r i e t à d e l l a d e c i s i o n e d i l a n c i a r s i i n q u e s t a a v v e n t u r a . M a i l s u c c e s s o c o n s e g u i t o e i l c o n s e n s o r a c c o l t o n e l n o s t r o P a e s e , i n s e d e i n t e r n a z i o n a l e s o n o u n p r e m i o p e r q u e l l o s f o r z o c h e s i è d i s p i e g a t o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o n t r a n d o a l Q u i r i n a l e i s o c i f o n d a t o r i d e l l a F o n d a z i o n e ' N o i C o r t i n a ' . " V o r r e i a n c h e q u i , i n q u e s t a o c c a s i o n e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - n o n s o l t a n t o s o t t o l i n e a r e l ' i m p o r t a n z a d e i d u e e v e n t i , O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i , m a a n c h e r i n g r a z i a r e l a F o n d a z i o n e e c o l o r o c h e n e l l e v a r i e r e s p o n s a b i l i t à e n e l l e v a r i e c o n d i z i o n i e p o s i z i o n i h a n n o c o n t r i b u i t o a q u e s t o p e r c o r s o , p e r c h é è s t a t o u n g e s t o , r i p e t o , d i c o r a g g i o , d i v i s i o n e , q u e l l o d i l a n c i a r v i s i , m a è s t a t o u n p e r c o r s o c o n c r e t o d i i m p e g n o o p e r a t i v o , c h e h a d a t o i l s u c c e s s o c h e v e d i a m o . E q u i n d i i l r i n g r a z i a m e n t o p e r q u e l l o c h e è s t a t o f a t t o , p e r c h é i d u e e v e n t i , g i à o g g i i n m i s u r a d i a l t i s s i m e d i m e n s i o n i e d i g r a n d e r i l i e v o n e l l o r o s v o l g i m e n t o , r e c a n o p r e s t i g i o a l n o s t r o P a e s e e l o c o l l o c a n o a l c e n t r o n o n d e l m o n d o , m a d e l l ' a t t e n z i o n e d e l m o n d o p e r l o s p o r t i n t e r p r e t a t o n e l n o s t r o P a e s e . E q u e s t o p e r n o i , p e r l ' I t a l i a , è m o l t o i m p o r t a n t e " . M a t t a r e l l a h a p o i h a e s p r e s s o " a i d u e C o m u n i e a l l e d u e R e g i o n i i c o m p l i m e n t i p e r l a s c e l t a d e l l a S c a l a e d e l l ' A r e n a d i V e r o n a p e r l a s o t t o l i n e a t u r a s o l e n n e d i l a n c i o d e i G i o c h i . N o n è s o l t a n t o p e r c o n f e r i r e c o n i l p r e s t i g i o c o s ì i m m e n s o d e l l a S c a l a e d e l l ' A r e n a d i V e r o n a i m p o r t a n z a e s o l e n n i t à a i G i o c h i , m a è a n c h e p e r l ' a f f i n i t à c h e c ' è n e l l a c r e a t i v i t à t r a l ' a r t e , l a m u s i c a , i l c a n t o e l o s p o r t . L a m u s i c a e i l c a n t o s e r v o n o a s u p e r a r e i c o n f i n i d e l l ' u m a n o . L o s p o r t s e r v e a m i s u r a r s i c o n i p r o p r i l i m i t i , a s u p e r a r l i " .