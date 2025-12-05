R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ' a c c e n s i o n e d e l l a F i a m m a o l i m p i c a , c h e d à a v v i o a d u n p e r c o r s o c o i n v o l g e n t e a t t r a v e r s o l e R e g i o n i d ' I t a l i a , n o n i n d i c a s o l t a n t o u n g r a n d e e v e n t o s p o r t i v o : r i v e s t e a n c h e , c o n b e n n o t o , u n a l t o v a l o r e s i m b o l i c o e r i c h i a m a p r i n c i p i , i d e a l i c h e n e l c o r s o d e l l a s t o r i a h a n n o m a n t e n u t o i l l o r o c a r a t t e r e d i u n i v e r s a l i t à " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e d i i n a u g u r a z i o n e d e l v i a g g i o d e l l a F i a m m a o l i m p i c a . " I l F u o c o o l i m p i c o - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - r i c o r d a c h e l e d o n n e e g l i u o m i n i p o s s o n o a m b i r e a t r a g u a r d i s e m p r e p i ù e l e v a t i , c h e s o n o l i b e r i e c a p a c i d i p r o g r e d i r e e c h e l a c o n s a p e v o l e z z a d e l c o m u n e d e s t i n o e d e l c o m u n e p r o g r e s s o r i c h i e d e u m a n a f r a t e r n i t à , s o l l e c i t a s o l i d a r i e t à , e s i g e c h e n o n v i s i a s o p r a f f a z i o n e , c h e v e n g a b a n d i t a o g n i p r e t e s a d i s u p e r i o r i t à p e r o r i g i n e e t n i c a , p e r c r e d o r e l i g i o s o , p e r c o n d i z i o n e s o c i a l e . Q u e s t o m e s s a g g i o v i e n e r i l a n c i a t o o g n i g i o r n o d a i g i o v a n i c h e p r a t i c a n o s p o r t , d a l v a r i e g a t o u n i v e r s o d e i d i l e t t a n t i , d a i v e r i c a m p i o n i d i o g n i d i s c i p l i n a " .