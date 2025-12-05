R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I n u n c a m b i a m e n t o d ' e p o c a c o m e q u e l l o c h e s t i a m o v i v e n d o c ' è b i s o g n o d i s p e r a n z a , d i f u t u r o . L o s p o r t c o n t i e n e q u e s t o v a l o r e p r e z i o s o , l o c o n t i e n e e l o t r a s m e t t e . M o s t r a c o m e c o n i m p e g n o , c o n t e n a c i a , c o n i l c o r a g g i o d i s u p e r a r e i p r o p r i l i m i t i s i p o s s a n o r a g g i u n g e r e n u o v i t r a g u a r d i . A c c e n d i a m o l a t o r c i a e a v v i a m o n e l l e s t r a d e , n e l l e c i t t à q u e s t i s e g n i d i s p e r a n z a e d i p a c e . M i l a n o e C o r t i n a , c a p i t a l i d e l l o s p o r t n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e , r e n d e r a n n o c e r t a m e n t e o n o r e a l c o m p i t o a s s u n t o d a v a n t i a t u t t i i C o n t i n e n t i e l ' i n t e r a I t a l i a s a r à a c c a n t o a l o r o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e d i i n a u g u r a z i o n e d e l v i a g g i o d e l l a F i a m m a o l i m p i c a .