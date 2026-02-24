R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - N e g l i u l t i m i 3 0 g i o r n i , s e c o n d o l ’ a n a l i s i d i H u m a n D a t a - l a n u o v a p i a t t a f o r m a A I - d r i v e n - M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 p r o d u c e u n a c o n v e r s a z i o n e o n l i n e d i s c a l a g l o b a l e : 2 7 , 4 m i l i o n i d i c o n t e n u t i p u b b l i c a t i , 1 m i l i a r d o d i i n t e r a z i o n i s o c i a l e s o p r a t t u t t o 2 2 , 8 m i l i a r d i d i v i s u a l i z z a z i o n i v i d e o t r a T i k T o k , I n s t a g r a m e Y o u T u b e . È i l d a t o d e l l e v i e w s a d e f i n i r e l a p o r t a t a d e l l ’ e v e n t o : l e O l i m p i a d i s i a f f e r m a n o p r i m a d i t u t t o c o m e f e n o m e n o v i d e o , c o n u n a c i r c o l a z i o n e d i c o n t e n u t i v e r t i c a l i , c l i p e h i g h l i g h t c h e p o r t a n o l ’ I t a l i a a l c e n t r o d e l l a s c e n a d i g i t a l e i n t e r n a z i o n a l e . L a C e r i m o n i a d i A p e r t u r a è i l p r i m o g r a n d e p i c c o d i i n t e r e s s e : 4 0 m i l i o n i d i i n t e r a z i o n i e 8 3 m i l i o n i d i v i s u a l i z z a z i o n i v i d e o . I l r a c c o n t o s o c i a l l a i n s e r i s c e i n u n a c o r n i c e a n c h e g e o p o l i t i c a , c o n r i c h i a m i a l l a r i c e r c a d i u n m o m e n t o d i u n i t à e d i s t e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e . A n c h e i l c o n f r o n t o c o n P a r i g i 2 0 2 4 è c o s t a n t e e s p e s s o v a l o r i z z a l a s c e l t a i t a l i a n a d i u n o s p e t t a c o l o p i ù s o b r i o e m e n o d i v i s i v o . D a l p u n t o d i v i s t a g e o g r a f i c o , g l i S t a t i U n i t i s o n o i l p r i n c i p a l e a m p l i f i c a t o r e : 4 1 0 m i l i o n i d i i n t e r a z i o n i e q u a s i 8 m i l i a r d i d i v i s u a l i z z a z i o n i v i d e o . L ’ I t a l i a è s e c o n d a c o n 1 4 5 m i l i o n i d i i n t e r a z i o n i e 2 , 4 m i l i a r d i d i v i d e o v i e w s . P i c c h i d i a t t e n z i o n e s i r e g i s t r a n o i n o l t r e i n B r a s i l e , G i a p p o n e , C a n a d a e C i n a , i n r e l a z i o n e a l l e p e r f o r m a n c e d e i p r o p r i a t l e t i . L a r e g i o n e L o m b a r d i a h a g e n e r a t o q u a s i m e z z o m i l i o n e d i p o s t n e l m o n d o e 1 0 m i l i o n i d i i n t e r a z i o n i . P e r i l V e n e t o 2 8 5 m i l a p o s t e 7 m i l i o n i d i i n t e r a z i o n i . I l c l i m a e m o t i v o è a m p i a m e n t e f a v o r e v o l e : 8 1 % d i s e n t i m e n t p o s i t i v o a l i v e l l o g l o b a l e c o n e n t u s i a s m o e o r g o g l i o t r a l e e m o z i o n i p r i n c i p a l i . I n I t a l i a i l d a t o s a l e a l l ’ 8 6 % p o s i t i v o , c o n a f f e t t o e o r g o g l i o c o m e d r i v e r p r e v a l e n t i . S u l p i a n o s p o r t i v o , l a c o n v e r s a z i o n e g l o b a l e è g u i d a t a s o p r a t t u t t o d a l l e s t a r p i ù a t t e s e e “ s o c i a l ” . A l y s a L i u è l ’ a t l e t a p i ù c o i n v o l g e n t e c o n 6 1 m i l i o n i d i i n t e r a z i o n i : i l s u o r i t o r n o a l l e O l i m p i a d i d o p o i l r i t i r o a s o l i 1 6 a n n i d i v e n t a u n o d e i f i l o n i n a r r a t i v i p i ù f o r t i . I l i a M a l i n i n s e g u e c o n 3 5 m i l i o n i d i i n t e r a z i o n i , c o n u n a d i s c u s s i o n e a l i m e n t a t a a n c h e d a l l e a s p e t t a t i v e d i m e d a g l i a p o i r i d i m e n s i o n a t e i n f i n a l e . A c c a n t o a l o r o e m e r g o n o d u e s t o r i e s i m b o l i c h e : i l p r i m o o r o o l i m p i c o d e l B r a s i l e n e l l o s c i ( L u c a s P i n h e i r o B r a a t h e n , 2 2 m i l i o n i d i i n t e r a z i o n i ) e l ’ i n f o r t u n i o d i L i n d s e y V o n n ( 2 0 m i l i o n i d i i n t e r a z i o n i ) , c o n i l r a c c o n t o d e l l a d e g e n z a e g l i a p p r e z z a m e n t i p e r l ’ a s s i s t e n z a s a n i t a r i a i t a l i a n a . T r a g l i i t a l i a n i , F e d e r i c a B r i g n o n e r e g i s t r a 1 2 m i l i o n i d i i n t e r a z i o n i , t r a i v a l o r i p i ù a l t i n e l r a n k i n g g l o b a l e d e g l i a t l e t i . A n c h e i l u o g h i e n t r a n o n e l r a c c o n t o : i l M i l a n o O l y m p i c V i l l a g e è l a s t r u t t u r a p i ù c i t a t a ( c i r c a 5 , 5 m i l i o n i d i i n t e r a z i o n i ) e i l s e t s o c i a l q u o t i d i a n o i n c u i g l i a t l e t i d o c u m e n t a n o a c c o g l i e n z a , s e r v i z i e a t m o s f e r a . È q u i c h e l ’ o s p i t a l i t à s i t r a s f o r m a i n c o n t e n u t o : d a i v i d e o n e l l e a r e e c o m u n i a i m o m e n t i i n m e n s a , i l t o n o è s p e s s o d i s o r p r e s a e d e n t u s i a s m o , c o n m o l t i a t l e t i c h e r a c c o n t a n o u n ’ e s p e r i e n z a d i a c c o g l i e n z a o l t r e l e a s p e t t a t i v e . D e n t r o q u e s t a c o r n i c e s i d i f f o n d e i l f i l o n e d e l c i b o i t a l i a n o , p e r c e p i t o c o m e u n o d e i s i m b o l i p i ù i m m e d i a t i d e l l ’ o s p i t a l i t à n a z i o n a l e : l a m e n s a d i v e n t a u n p u n t o d i a t t r a z i o n e e u n t e m a r i c o r r e n t e n e i c o n t e n u t i , t r a p a s t a , t i r a m i s ù e p r o d o t t i i t a l i a n i s e r v i t i , a s s a g g i a t i e c o m m e n t a t i . I l r i s u l t a t o è u n c l u s t e r m o l t o f o r t e ( c i r c a 6 m i l i o n i d i i n t e r a z i o n i e 9 0 m i l i o n i d i v i s u a l i z z a z i o n i v i d e o ) c h e n o n p a r l a s o l o d i s p o r t , m a d i e s p e r i e n z a c o m p l e s s i v a d e i G i o c h i , c o n a c c o g l i e n z a e c u c i n a c o m e d r i v e r p r i n c i p a l i d e l l a v i s i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e d e l P a e s e . N e l f o c u s I t a l i a , n e g l i u l t i m i 3 0 g i o r n i s i r e g i s t r a n o 1 , 3 m i l i o n i d i c o n t e n u t i , 1 4 5 m i l i o n i d i i n t e r a z i o n i e 2 , 4 m i l i a r d i d i v i s u a l i z z a z i o n i v i d e o . I p o s t p i ù i n f l u e n t i r u o t a n o a t t o r n o a l l a C e r i m o n i a d i A p e r t u r a e a i s i m b o l i n a z i o n a l i : i l P r e s i d e n t e S e r g i o M a t t a r e l l a e V a l e n t i n o R o s s i , l a c o n s e g n a d e l t r i c o l o r e c o n V i t t o r i a C e r e t t i e l e m e d a g l i e c o n q u i s t a t e d a F e d e r i c a B r i g n o n e . L a d i m e n s i o n e d i “ O l i m p i a d i d i f f u s e ” s i r i f l e t t e a n c h e n e l l e a z i e n d e p i ù p r e s e n t i n e l l a c o n v e r s a z i o n e . P e r v o l u m i d i c o n t e n u t i g u i d a n o F e r r o v i e d e l l o S t a t o e S E A M i l a n A i r p o r t s . I n f i n e , l ’ a t t e n z i o n e s i e s t e n d e o l t r e l ’ e v e n t o : i l t e m a d i u n a p o s s i b i l e c a n d i d a t u r a d i R o m a 2 0 4 0 r a c c o g l i e 6 0 4 m i l a i n t e r a z i o n i e r e g i s t r a u n c o n s e n s o q u a s i u n a n i m e ( 9 8 % d i s e n t i m e n t p o s i t i v o ) . L e r e a z i o n i s o n o p r e v a l e n t e m e n t e e n t u s i a s t e e f i d u c i o s e : d o m i n a n o s p e r a n z a e o r g o g l i o , c o n l ’ i d e a d i R o m a 2 0 4 0 l e t t a c o m e o p p o r t u n i t à c o n c r e t a d i c o n t i n u i t à e r i l a n c i o . “ M i l a n o - C o r t i n a 2 0 2 6 s i c o n f e r m a u n c a s o e m b l e m a t i c o d i m e d i a t i z z a z i o n e t o t a l e d e l l ’ e v e n t o s p o r t i v o ” , s p i e g a L u c a F e r l a i n o , p r e s i d e n t e d i H u m a n D a t a . “ L ’ I t a l i a n o n s t a s o l o o s p i t a n d o i G i o c h i , m a s t a c o s t r u e n d o u n p o t e n t e r a c c o n t o r e p u t a z i o n a l e i n t e r n a z i o n a l e , c o n r i c a d u t e c h e v a n n o o l t r e l ’ e v e n t o e a p r o n o p r o s p e t t i v e c o m e R o m a 2 0 4 0 . ” H u m a n D a t a è l a n u o v a p i a t t a f o r m a A I - d r i v e n p r o g e t t a t a p e r t r a s f o r m a r e i l f l u s s o c o n t i n u o d e i d a t i w e b e s o c i a l i n a s s e t s t r a t e g i c i a d a l t o v a l o r e d e c i s i o n a l e p e r a z i e n d e , i s t i t u z i o n i e o r g a n i z z a z i o n i . F r u t t o d e l l ’ i n t e g r a z i o n e d e l l e p i a t t a f o r m e p r o p r i e t a r i e e l e a d e r d e l m e r c a t o S o c i a l D a t a , s u l v e r s a n t e c o r p o r a t e , e H u m a n , s u l v e r s a n t e p o l i t i c a e i s t i t u z i o n i , s v i l u p p a t e d a S o c i a l C o m d i L u c a F e r l a i n o e S p i n F a c t o r d i T i b e r i o B r u n e t t i , H u m a n D a t a c o n c e n t r a a n n i d i e s p e r i e n z a n e l d a t a i n t e l l i g e n c e , n e l s o c i a l l i s t e n i n g e n e l l ’ a n a l i s i s e m a n t i c a a v a n z a t a i n u n u n i c o e c o s i s t e m a t e c n o l o g i c o .