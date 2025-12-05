R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a t r e g u a o l i m p i c a p e r M i l a n o C o r t i n a ? L ’ a b b i a m o p o r t a t a a v a n t i , l ’ a b b i a m o f i r m a t a a O l i m p i a e l ’ a b b i a m o p o r t a t a a l l ’ O n u e c r e d o s i a s t a t o u n r i s u l t a t o i n c r e d i b i l e , c o n l ' u n a n i m i t à q u a s i d e i p a e s i , l ’ h a f i r m a t a a n c h e l a R u s s i a . P o i è v e r o c h e t r a i l d i r e e i l f a r e c ' è q u a l c o s ' a l t r o m a s i a m o s t a t i p o r t a t o r i d i u n ' a r m o n i a c h e l a v o l t a p r e c e d e n t e n o n a v e v a r i s c o s s o q u e s t o r i s u l t a t o " . Q u e s t e l e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e L u c i a n o B u o n f i g l i o a m a r g i n e d e l l a c e r i m o n i a d e l l ' a c c e n s i o n e d e l b r a c i e r e o l i m p i c o a l Q u i r i n a l e .