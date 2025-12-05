Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "La tregua olimpica per Milano Cortina? Labbiamo portata avanti, labbiamo firmata a Olimpia e labbiamo portata allOnu e credo sia stato un risultato incredibile, con l'unanimità quasi dei paesi, lha firmata anche la Russia. Poi è vero che tra il dire e il fare c'è qualcos'altro ma siamo stati portatori di un'armonia che la volta precedente non aveva riscosso questo risultato". Queste le parole del presidente Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia dell'accensione del braciere olimpico al Quirinale.