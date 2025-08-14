M i l a n o , 1 4 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " M a r t e d ì v a d o a p a r l a r e , i n s i e m e a M a n d a r a n o ( c a p o d e l l ' a v v o c a t u r a d e l C o m u n e d i M i l a n o , n d r ) e C i a c c i ( a l l a d i r e z i o n e s p e c i a l i s t i c a l e g a l i t à e c o n t r o l l i d i P a l a z z o M a r i n o , n d r ) c o n i l p r o c u r a t o r e c a p o V i o l a s u l l e i n c h i e s t e e d i l i z i e " . I n i z i a c o s ì u n m e s s a g g i o d e l 1 3 g e n n a i o 2 0 2 4 c h e l ' a l l o r a a s s e s s o r e a l l a R i g e n e r a z i o n e u r b a n a G i a n c a r l o T a n c r e d i ( a i d o m i c i l i a r i ) i n v i a a l p r i m o c i t t a d i n o G i u s e p p e S a l a . U n m e s s a g g i o c h e e m e r g e i n u n a d e l l e c h a t d e p o s i t a t e d a l l a P r o c u r a a l R i e s a m e e c h e r e s t i t u i s c e l ' e f f e t t o c h e l ' i n c h i e s t a s u s c i t a s u l l a p o l i t i c a . " B e n e l a s e n t e n z a d i i e r i d e l l a C a s s a z i o n e s u A s p r o m o n t e , m a n e g l i u f f i c i i l c l i m a è p e s s i m o , s c o n f o r t o e t e r r o r e d i r i c e v e r e d a u n g i o r n o a l l ' a l t r o a v v i s i d i g a r a n z i a . O v v i o c h e s i t r a t t a d i u n a t t a c c o p o l i t i c o c h e c o l p i s c e g l i a n e l l i d e b o l i " a g g i u n g e T a n c r e d i c h e t r e g i o r n i d o p o s c r i v e u n a l t r o m e s s a g g i o a S a l a s u l l o s t e s s o t e m a . " I n c o n t r o c o n V i o l a ( p r o c u r a t o r e c a p o , n d r ) e S i c i l i a n o ( p r o c u r a t r i c e a g g i u n t a t i t o l a r e d e l f a s c i c o l o s u l l ' u r b a n i s t i c a , n d r ) p o s i t i v o e c o r d i a l e . L o r o d i s p o n i b i l i t à a c o n t i n u a r e q u e s t o d i a l o g o . H o p r o p o s t o n u o v o i n c o n t r o t r a u n m e s e e i n t a n t o m a n d e r ò u n a r e l a z i o n e s p i e g a n d o a n c h e c o s a i n t e n d o f a r e c o l n u o v o P g t . S i c i l i a n o s e m b r a c o m u n q u e p e r p l e s s a s u l l ' i n t e r p r e t a z i o n e d i a l c u n e n o r m e , c h e a m i o p a r e r e s o n o m o l t o c h i a r e " . I m e s s a g g i d i T a n c r e d i v e r t o n o s u l l a l i n e a d a t e n e r e s u l l ' u r b a n i s t i c a d o p o l e l e t t e r e d e i d i p e n d e n t i d i P a l a z z o M a r i n o s p a v e n t a t i d a l r i s c h i o d i e s s e r e i n d a g a t i p e r l e f i r m e s u i n u o v i p r o g e t t i e d i l i . M e n t r e i l c o n f r o n t o c o n l a p r o c u r a p r o c e d e , T a n c r e d i s c r i v e : " O g g i c o n C o m a z z i a b b i a m o c o n c o r d a t o c h e C o m u n e e R e g i o n e c o n g i u n t a m e n t e p r o p o n g a n o a l M i n i s t e r o i n t e r v e n t o l e g i s l a t i v o e i n t e r p r e t a z i o n e a u t e n t i c a . L e a v v o c a t u r e s c r i v o n o i n t e r p e l l o . P o i v a l u t a s e c o n F o n t a n a c h i e d e r e i n c o n t r o a S a l v i n i p r i m a d e l l ' i n v i o " . I l m e s s a g g i o v i e n e i n v i a t o i l 2 f e b b r a i o 2 0 2 4 a l s i n d a c o S a l a c h e r e p l i c a : " N o n p e n s o c h e f a r i n t e r v e n i r e S a l v i n i ( a l m e n o , a l m o m e n t o ) s i a u n a b u o n a i d e a . P e r ò c i p e n s o " .