M i l a n o , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a C a s s a z i o n e h a d i c h i a r a t o " i n a m m i s s i b i l e " i l r i c o r s o p r e s e n t a t o d a l l a P r o c u r a d i M i l a n o c o n t r o l e o r d i n a n z e c o n l e q u a l i i l T r i b u n a l e d e l R i e s a m e a m e t à a g o s t o a v e v a a n n u l l a t o g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i , p e r c a r e n z a d i g r a v i i n d i z i d i c o r r u z i o n e , d e l l ' i m m o b i l i a r i s t a M a n f r e d i C a t e l l a , d e l l ’ a r c h i t e t t o e c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e P a e s a g g i o d e l C o m u n e d i M i l a n o A l e s s a n d r o S c a n d u r r a , e d e l c o s t r u t t o r e A n d r e a B e z z i c c h e r i ( l ’ u n i c o a l l o r a f i n i t o i n c a r c e r e ) . L a V I S e z i o n e - s i a t t e n d o n o l e m o t i v a z i o n i d e l p r o v v e d i m e n t o d e l l a C a s s a z i o n e - h a c o s ì c o n f e r m a t o i p r o v v e d i m e n t i d e l R i e s a m e c o n c u i e r a n o s t a t e r e v o c a t e l e m i s u r e c a u t e l a r i n e l l ' i n c h i e s t a s u l l ' u r b a n i s t i c a .