M i l a n o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o d i A 2 a p r e s e n t a t o o g g i è i l n o n o b i l a n c i o d i s o s t e n i b i l i t à t e r r i t o r i a l e d i M i l a n o , u n r a p p o r t o v i r t u o s o c h e p a r l a d i u n a s t r a t e g i a e d i u n ' a l l e a n z a c h e p o n e a l c e n t r o l a c o m p e t i t i v i t à u r b a n a d e l l a c i t t à d i M i l a n o , c h e s i g n i f i c a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , m a g e n e r a z i o n e d i v a l o r e e c o n o m i c o , d i f f u s i o n e d e l b e n e s s e r e e s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e " . A d i r l o E m m a n u e l C o n t e , a s s e s s o r e a l B i l a n c i o d e l C o m u n e d i M i l a n o , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l n o n o b i l a n c i o d i s o s t e n i b i l i t à t e r r i t o r i a l e d i M i l a n o , s v o l t a s i n e l l a s e d e m i l a n e s e d i A s s o l o m b a r d a . " C o n A 2 a , i n f a t t i , d a u n p u n t o d i v i s t a d i s u s s i d i a r i e t à o p e r a t i v a , a b b i a m o t a n t i p r o g e t t i . R i g u a r d o a l l a c a p a c i t à d i a t t r a r r e t a l e n t i d e l l a l i f e c o m p a n y , c h e n e l 2 0 2 4 h a p o r t a t o a 9 0 0 n u o v e a s s u n z i o n i s u l t e r r i t o r i o , c o m e C o m u n e f a c c i a m o l a n o s t r a p a r t e - c o n c l u d e l ' a s s e s s o r e - a b b i a m o d i r e c e n t e l a n c i a t o u n P i a n o C a s a , c h e p r e v e d e 1 0 m i l a a p p a r t a m e n t i p e r i l c e t o m e d i o , p e r c h i a r r i v a a M i l a n o o c h i g i à v i v e q u i e c e r c a l a s u a s f i d a d i v i t a e d i l a v o r o " .