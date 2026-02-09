M i l a n o , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - F a r e s B o u z i d i , i l 2 3 e n n e c h e g u i d a v a l o s c o o t e r s u c u i m o r ì l ' a m i c o R a m y E l g a m l , r e s t a i n c a r c e r e p e r f u r t o a g g r a v a t o i n c o n c o r s o . L o h a d e c i s o i l g i u d i c e d i M i l a n o G i u l i o F a n a l e s a l t e r m i n e d e l l a d i r e t t i s s i m a c o n c u i h a a n c h e d i s p o s t o i d o m i c i l i a r i p e r i l 1 9 e n n e , i n c e n s u r a t o , f e r m a t o c o n B o u z i d i . I d u e s o n o s t a t i b l o c c a t i i e r i i n v i a P i r a n d e l l o d a l l a p o l i z i a - a l t r i d u e r a g a z z i r i s u l t a n o i n d a g a t i p e r l o s t e s s o r e a t o - m e n t r e s p i n g e v a n o i n s t r a d a u n a m o t o Y a m a h a d a l v a l o r e d i c i r c a 1 5 m i l a e u r o . " S i t r a t t a d i u n p r o v v e d i m e n t o m o l t o s e v e r o r i s p e t t o a l l a r e a l t à d e i f a t t i , l o t t e r e m o i o e l ' a v v o c a t a D e b o r a P i a z z a p e r t i r a r l o f u o r i " s p i e g a i l d i f e n s o r e M a r c o R o m a g n o l i . S u F a r e s B o u z i d i , c h e l o s c o r s o m e s e h a p e r s o i l l a v o r o c o m e c o r r i e r e , " h a n n o p e s a t o i p r e c e d e n t i . H a n n o s p o s t a t o d i 2 0 0 m e t r i u n a m o t o e a n c h e d a r e i d o m i c i l i a r i a u n g i o v a n i s s i m o i n c e n s o r a t o f a p a r t e d e l s o l i t o s t o r y t e l l i n g " c o n c l u d e .