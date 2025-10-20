M i l a n o , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n " r a p p o r t o t o s s i c o " f a t t o d i m i n a c c e e a g g r e s s i o n i . E ' i l r a c c o n t o c h e l ' e x f i d a n z a t o A n d r e a , e l e a m i c h e N i c o l e e d E l i s a , s t a n n o r i c o s t r u e n d o a g l i i n q u i r e n t i c h e d e l i n e a n o i l c o n t e s t o i n c u i è a v v e n u t o i l f e m m i n i c i d i o d i P a m e l a G e n i n i , u c c i s a l a s e r a d e l 1 4 o t t o b r e s c o r s o c o n o l t r e t r e n t a c o l t e l l a t e d a l l ' e x c o m p a g n o G i a n l u c a S o n c i n . I n u n a s t a n z e t t a a l q u a r t o p i a n o d e l P a l a z z o d i g i u s t i z i a a M i l a n o , p o l i z i o t t i d e l l a Q u e s t u r a e m a g i s t r a t i ( l e p m L e t i z i a M a n n e l l a e A l e s s i a M e n e g a z z o ) s t a n n o a s c o l t a n d o i t e s t i m o n i c h e c o n f e r m a n o i l r a c c o n t o g i à m e s s o a v e r b a l e d a l l ' a m i c o F r a n c e s c o D o l c i d o v e s i p a r l a d i a g g r e s s i o n i v i o l e n t e e m i n a c c e c o n t a n t o d i p i s t o l a p u n t a t a a l v e n t r e d e l l a v e n t i n o v e n n e . T r a l e p e r s o n e c h e v e r r a n n o a s c o l t a t e o g g i a n c h e l ' e x m o g l i e d e l l ' u o m o i n c a r c e r e p e r o m i c i d i o p l u r i a g g r a v a t o .