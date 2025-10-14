R o m a , 1 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i a m o f e r m a r e i l t a c i t o r i n n o v o d e l m e m o r a n d u m , c ' è b i s o g n o d i u n a r e v i s i o n e s e r i a e d i u n d i b a t t i t o p a r l a m e n t a r e p e r r e a l i s m o . S e u n o s t r u m e n t o n o n f u n z i o n a n o n l o s i d i f e n d e , s i c a m b i a " . L o h a d e t t o F r a n c e s c o S i l v e s t r i , M 5 s , i n a u l a a l l a C a m e r a n e l l a d i s c u s s i o n e s u l l a m o z i o n e S c h l e i n s u l l o s t o p a l m e m o r a n d u m d i i n t e s a c o n l a L i b i a s u i m i g r a n t i . " E e v i d e n t e c h e q u e s t o s t r u m e n t o i n 8 a n n i n o n h a f u n z i o n a t o , q u i n d i v a a g g i o r n a t o " , h a c h i a r i t o S i l v e s t r i s o t t o l i n e a n d o , t r a l e a l t r e c o s e : " V o g l i a m o c o n o s c e r e s p e s e e r i s u l t a t i , a p r i r e c o r r i d o i u m a n i t a r i , v o g l i a m o u n a a z i o n e v e r a e s e r i a c o n t r o i t r a f f i c a n t i , t u t t o q u e s t o n o n è s u c c e s s o " .