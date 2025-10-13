R o m a , 1 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I f l u s s i m i g r a t o r i , l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a s o n o t r e q u e s t i o n i d e c i s i v e . I f l u s s i m i g r a t o r i r a p p r e s e n t a n o u n a d e l l e s f i d e p i ù d e l i c a t e m a a l l o s t e s s o t e m p o n o n p r i v e d i q u a l c h e o p p o r t u n i t à . I f l u s s i , s e b e n g o v e r n a t i , p o s s o n o c o s t i t u i r e a n c h e u n ' o c c a s i o n e i m p o r t a n t e p e r r a f f o r z a r e i l n o s t r o s i s t e m a p r o d u t t i v o e s o s t e n e r e l e n o s t r e s o c i e t à " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i a l c o n v e g n o ' T r a i e t t o r i e ' , o r g a n i z z a t o d a l l a f o n d a z i o n e M a i r e n e l l a s e d e d e l l a C a m e r a d i C o m m e r c i o d i R o m a . " L a p o s i z i o n e d e l l ’ I t a l i a , d e l r e s t o , c r o c e v i a n a t u r a l e d e l M e d i t e r r a n e o , c i i m p o n e r e s p o n s a b i l i t à p a r t i c o l a r i - h a a g g i u n t o - D a u n l a t o , d o b b i a m o g a r a n t i r e s i c u r e z z a , t u t e l a d e i c o n f i n i e c o n t r a s t o a i t r a f f i c i c r i m i n a l i . D a l l ’ a l t r o , a b b i a m o b i s o g n o d i c o s t r u i r e s t r u m e n t i c o n c r e t i d i c o o p e r a z i o n e e d i s v i l u p p o , c h e p e r m e t t a n o u n a g e s t i o n e o r d i n a t a , l e g a l e e s o s t e n i b i l e d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i " . " E ' f o n d a m e n t a l e a v e r e u n a s o l i d a s t r a t e g i a s u i c a n a l i d i m i g r a z i o n e r e g o l a r e . N o n b a s t a a c c o g l i e r e : o c c o r r e a n c h e e s o p r a t t u t t o p r e p a r a r e l ' a c c o g l i e n z a p e r u n ' i n t e g r a z i o n e r e a l e . P e r q u e s t o d o b b i a m o c o n c e n t r a r e i l n o s t r o i m p e g n o n e i P a e s i d i o r i g i n e , a t t r a v e r s o p r o g r a m m i d i f o r m a z i o n e e q u a l i f i c a z i o n e p r o f e s s i o n a l e . - h a d e t t o i l m i n i s t r o - L a v o r a r e i n s i e m e a i g o v e r n i p a r t n e r , a l l e o r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i e a l l e i m p r e s e s i g n i f i c a c r e a r e p e r c o r s i f o r m a t i v i g i à p r i m a d e l l a p a r t e n z a , c o s i c c h é i l a v o r a t o r i p o s s a n o a c q u i s i r e l e c o m p e t e n z e r i c h i e s t e n e i s e t t o r i s t r a t e g i c i d e l l a n o s t r a e c o n o m i a e , t r a q u e s t i , i n p r o s p e t t i v a , a n c h e q u e l l i n e g l i a m b i t i l e g a t i a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a " . " Q u e s t i p r o g e t t i s o n o u n c h i a r o e s e m p i o d i c o m e s i p u ò c o n t r a s t a r e l ’ i l l e g a l i t à a t t r a v e r s o u n v i r t u o s o u t i l i z z o d e l l a m i g r a z i o n e l e g a l e - h a s p i e g a t o - I n t a l s e n s o v o r r e i c i t a r e u n a s t a t i s t i c a : c i r c a i l 6 0 % d e g l i i m m i g r a t i c h e a d e r i s c o n o a q u e s t o t i p o d i p r o g e t t i i n T u n i s i a , r i f e r i s c o n o c h e i n p r e c e d e n z a a v e v a n o m e s s o i n c o n t o d i i m m i g r a r e i l l e g a l m e n t e a n c h e a t t r a v e r s o p e r i c o l o s e r o t t e m a r i t t i m e " .