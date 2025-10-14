R o m a , 1 4 o t t ( A d n k r o n o s ) - " N o n s o s p e n d e r e m a r i n e g o z i a r e i l T r a t t a t o . S i a m o c o n t r a r i a l l ' a p p r o c c i o s e c u r i t a r i o d e l l a d e s t r a d i g o v e r n o m a n e p p u r e c r e d i a m o s i p o s s a e l i m i n a r e i m p r o v v i s a m e n t e q u e s t o m e m o r a n d u m , p e r c h è s i c r e e r e b b e r o u l t e r i o r i p r o b l e m i c o n u n a e l e f a n t i a s i d i t e n t a t i v i d i s o l c a r e i l m a r e c o n d i s p e r a t i f u o r i c o n t r o l l o . L a n o s t r a è l a t e r z a v i a , n o n l a c h i u s u r a c i e c a d e l l a d e s t r a m a n e m m e n o u n a a p e r t u r a i n d i s c r i m i n a t a c h e è c o n t r a r i a a g l i i n t e r e s s i d e i m i g r a n t i " . L o h a d e t t o I d a C a r m i n a , d e l M 5 s , i n a u l a a l l a C a m e r a n e l l a d i s c u s s i o n e s u l l a m o z i o n e S c h l e i n , F r a t o i a n n i , B o s c h i , M a g i s u ' i n i z i a t i v e v o l t e a d e v i t a r e i l r i n n o v o d e l M e m o r a n d u m d ' i n t e s a d e l 2 0 1 7 c o n l a L i b i a , n o n c h é a r i v e d e r e i n t e g r a l m e n t e g l i a c c o r d i c o n t a l e P a e s e p e r i l c o n t r o l l o d e l l e m i g r a z i o n i , a n c h e a l f i n e d i a s s i c u r a r e l a t u t e l a d e i d i r i t t i u m a n i ' .