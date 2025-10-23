R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n u n e m e n d a m e n t o a l d e c r e t o F l u s s i l a L e g a m e t t e u n a s t r e t t a d e f i n i t i v a a l r i c o n g i u n g i m e n t o f a m i g l i a r e . A d e n t r a r e n e l n o s t r o P a e s e l e g a l m e n t e s a r a n n o s o l o i c o n i u g i e i f i g l i m i n o r i , c o m e , d e l r e s t o , p r e v e d e a n c h e l a d i r e t t i v a e u r o p e a " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a I g o r I e z z i , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i . " U n a l t r o p a s s o i n a v a n t i d o p o l ’ e m e n d a m e n t o c o n i l q u a l e a v e v a m o i n t r o d o t t o i l r e q u i s i t o d i p e r m a n e n z a m i n i m a s u l t e r r i t o r i o i t a l i a n o d i a l m e n o d u e a n n i . B a s t a P r e f e t t u r e i n t a s a t e d a l l e r i c h i e s t e e c o s t i e x t r a p e r l o S t a t o . P e r l a L e g a , a l f i a n c o d e l s o t t o s e g r e t a r i o M o l t e n i , l a l i n e a è c h i a r a : l ’ i n g r e s s o i n I t a l i a n o n è i n s v e n d i t a p e r q u a l c h e v o t o i n p i ù " , c o n c l u d e .