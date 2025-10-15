R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È a r r i v a t o i l m o m e n t o d i s t r a c c i a r e u n a v o l t a p e r t u t t e q u e s t o M e m o r a n d u m . L a s t o r i a d e l M e m o r a n d u m I t a l i a - L i b i a i n m a t e r i a d i m i g r a z i o n i è l a s t o r i a d i u n g i g a n t e s c o f a l l i m e n t o . È l a s t o r i a i n n a n z i t u t t o d i u n f a l l i m e n t o e t i c o , d i u n f a l l i m e n t o m o r a l e , d i u n f a l l i m e n t o p o l i t i c o , p e r c h é è l a s t o r i a d i u n M e m o r a n d u m c h e h a , p r o g r e s s i v a m e n t e e i n m o d o s e m p r e p i ù e c l a t a n t e , c h i u s o g l i o c c h i d i f r o n t e a u n a s i s t e m a t i c a , i m p u n i t a , d r a m m a t i c a v i o l a z i o n e d e i d i r i t t i u m a n i f o n d a m e n t a l i d i p e r s o n e f r a g i l i , i n e r m i i n L i b i a , n e l m a r M e d i t e r r a n e o " . L o h a a f f e r m a t o N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s n e l l ’ A u l a d i M o n t e c i t o r i o . " È l a s t o r i a d e l n a u f r a g i o s i s t e m a t i c o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , a n c o r a u n a v o l t a , d e l l a n o s t r a s t e s s a l e g i s l a z i o n e , d e i n o s t r i p r i n c i p i c o s t i t u z i o n a l i . È l a s t o r i a d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a c o s i d d e t t a G u a r d i a c o s t i e r a l i b i c a , c h e d i g i o r n o v e s t e i l g i u b b o t t o p u l i t o - e , p e r a l t r o , d a v o i s p e s s o e v o l e n t i e r i r e g a l a t o a l l a G u a r d i a c o s t i e r a - e d i n o t t e i n d o s s a i l p a s s a m o n t a g n a d e l t r a f f i c a n t e d i e s s e r i u m a n i " . " È l a s t o r i a - h a p r o s e g u i t o l ’ e s p o n e n t e d i A v s - d e i r e s p i n g i m e n t i c o l l e t t i v i n e l M a r M e d i t e r r a n e o . È l a s t o r i a d e l l e v i o l a z i o n i s i s t e m a t i c h e d i n o r m e , a c c o r d i , l e g i s l a z i o n i e d i l e g g i d i f a t t o , l e l e g g i d e l m a r e c h e i m p o n g o n o s e m p r e , a c h i i n m a r e v i v e e l a v o r a , d i s a l v a r e l e v i t e d i c h i u n q u e s i t r o v i i n p e r i c o l o e d i a c c o m p a g n a r l o a l p r i m o , p i ù v i c i n o , p o r t o s i c u r o . È u n f a l l i m e n t o c h e n o i a b b i a m o d e n u n c i a t o f i n d a l l ' e s o r d i o d i q u e s t o M e m o r a n d u m . C ' e r a a l l o r a u n G o v e r n o d i t u t t ' a l t r o s e g n o . V i r i e m p i e t e l a b o c c a , i l d i b a t t i t o p u b b l i c o s i r i e m p i e l a b o c c a d e l t e m a d e l c o n t r a s t o a l l ' i m m i g r a z i o n e i r r e g o l a r e , d e l l ' i r r e g o l a r i t à , d i q u a n t o q u e s t o a l i m e n t i l ' i l l e g a l i t à e l ' i n s i c u r e z z a . C e r t o c h e l ' i r r e g o l a r i t à a l i m e n t a l ' i n s i c u r e z z a : q u e l l o c h e n o n v e d i n o n l o p u o i g o v e r n a r e , n o n l o p u o i c o n t r o l l a r e , n o n p u o i d a r g l i u n a r i s p o s t a e c h i e d e r g l i i l r i s p e t t o d i u n d o v e r e . M a a l l o r a p e r c h é , q u a l c u n o m e l o s p i e g a p e r c h é n o n c ' è n e s s u n o - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - c h e s i s i a m e s s o i n t e s t a c h e f o r s e è a r r i v a t o i l m o m e n t o d i r i o r d i n a r e g l i s t r u m e n t i d i g o v e r n a n c e , a n c h e o r d i n a r i a , c o m e l a n o s t r a l e g i s l a z i o n e , e d i d i r e c h e è c h i u s a l a s t a g i o n e d e l l a B o s s i - F i n i e f o r s e è a r r i v a t o i l m o m e n t o d i i m m a g i n a r e n u o v i s t r u m e n t i ? " .