R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N e l g i o r n o i n c u i l a c r o n a c a c i r a c c o n t a d e l l ' e n n e s i m o n a u f r a g i o c o n 5 3 d i s p e r s i d i c u i 2 b a m b i n i e a u n a s e t t i m a n a d a l l a p i ù g r a n d e s t r a g e d i m i g r a n t i d e l M e d i t e r r a n e o c o n a l m e n o 1 0 0 0 m o r t i i n m a r e d u r a n t e i l c i c l o n e H a r r y , a v v e n u t a n e l l a p i ù t o t a l e i n d i f f e r e n z a , i l P a r l a m e n t o e u r o p e o a f f o n d a i l d i r i t t o d ' a s i l o a p p r o v a n d o l a l i s t a d e i c o s i d d e t t i ' P a e s i t e r z i s i c u r i ' e d e i ' P a e s i d ' o r i g i n e s i c u r i ' " . L o a f f e r m a L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o . " M a i l d i r i t t o d ' a s i l o - a g g i u n g e - è s o g g e t t i v o , r i g u a r d a l e s i n g o l e p e r s o n e : u n P a e s e p u ò e s s e r e s i c u r o p e r a l c u n i e n o n p e r a l t r i . E u n ’ E u r o p a c h e d e v e c e r c a r e ' P a e s i t e r z i s i c u r i ' a c u i d e l e g a r e l a g e s t i o n e d e l l e p r o c e d u r e d ’ a s i l o e l a s o r t e d i c h i c e r c a p r o t e z i o n e d i m o s t r a t u t t o i l s u o d e c l i n o . U n c o l p o m o r t a l e i n f e r t o d a u n a U e o r m a i a t r a z i o n e d i n a z i o n a l i s t i e d e l l ' u l t r a d e s t r a , c h e a d o t t a p o l i t i c h e x e n o f o b e e c o n t r o p r o d u c e n t i c h e n o n s e r v o n o n é a l i m i t a r e l e p a r t e n z e , n é a r e g o l a r e i f l u s s i , n é a i m p e d i r e i m o r t i i n m a r e , n é l ' a r r i v o d i b a r c h e e b a r c h i n e c a r i c e d i p e r s o n e i n f u g a d a g u e r r e , r e g i m i d i t t a t o r i a l i o d a l l a p o v e r t à . P o l i t i c h e c h e s e r v o n o a r e n d e r e p i ù f r a g i l i l e n o s t r e d e m o c r a z i e e a s m a n t e l l a r e u n o d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i s u c u i s i b a s a v a l ' U e e p r e v i s t i d a l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e : i l d i r i t t o d ' a s i l o , a p p u n t o " . " U n a d i m e n s i o n e m i o p e c h e f e s t e g g i a l ' U e c h e s i r e n d e f o r t e z z a , c h e t r a d i s c e l a s u a i d e n t i t à , c h e m i n a c c i a ' b l o c c h i n a v a l i ' e c o n s i d e r a i r i c h i e d e n t i a s i l o e i r i f u g i a t i c o m e n e m i c i e m i n a c c e a l l a s i c u r e z z a . I n v e c e d i p r e v e d e r e c o r r i d o i u m a n i t a r i e c a n a l i d i i n g r e s s o l e g a l i - c o n c l u d e B o l d r i n i - s i c h i u d o n o g l i o c c h i d a v a n t i a l l a r e a l t à e s i s e p p e l l i s c o n o i v a l o r i f o n d a n t i d e l l ' U e " .