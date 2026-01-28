R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " M o m e l o t i n i b è u n o d e i 3 J a k i n i b i t o r i c h e n o i a b b i a m o d i s p o n i b i l i e r i m b o r s a t i i n I t a l i a e h a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e p a r t i c o l a r i . O l t r e a e s s e r e u n J a k 1 e J a k 2 i n i b i t o r e , è c a p a c e d i i n i b i r e u n p a t h w a y c h e s i c h i a m a A c v r 1 e c h e d e t e r m i n a l ' a n e m i a . H a q u i n d i u n e f f e t t o u n i c o r i s p e t t o a g l i a l t r i J a k i n i b i t o r i d i s p o n i b i l i i n I t a l i a , c h e è q u e l l o d i m i g l i o r a r e " i l i v e l l i " d e l l ' e m o g l o b i n a " . L o h a d e t t o F r a n c e s c o P a s s a m o n t i , d i r e t t o r e d e l l a S t r u t t u r a c o m p l e s s a d i E m a t o l o g i a d e l l a F o n d a z i o n e I r c c s C a ' G r a n d a o s p e d a l e M a g g i o r e P o l i c l i n i c o e p r o f e s s o r e d i E m a t o l o g i a a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o , i n t e r v e n e n d o o g g i a M i l a n o a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a p r o m o s s o d a G s k d e d i c a t o a l l ' i m p a t t o d e l l e n u o v e t e r a p i e p e r l a m i e l o f i b r o s i , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l ' u l t i m o J a k i n i b i t o r e o r a l e i n d i c a t o p e r l a s p l e n o m e g a l i a o s i n t o m i c o r r e l a t i a l l a m a l a t t i a i n p a z i e n t i c o n a n e m i a d a m o d e r a t a a s e v e r a . " M o m e l o t i n i b è s t a t o s v i l u p p a t o n e g l i s t u d i S i m p l i f y - 1 e S i m p l i f y - 2 c h e c i h a n n o a i u t a t o a c a p i r e q u e s t i o n i i m p o r t a n t i - s p i e g a P a s s a m o n t i - L ' e f f e t t o s u i s i n t o m i c ' è : q u e l l o s u l l a m i l z a è c o m p a r a b i l e a q u e l l o d e g l i a l t r i J a k i n i b i t o r i , m a h a l a c a p a c i t à d i m i g l i o r a r e i l i v e l l i d e l l ' e m o g l o b i n a " p o r t a n d o l i " t r a 9 e 1 0 , m a p u ò a n d a r e s o p r a 1 0 o a u m e n t a r e d i p i ù d i u n g r a m m o e m e z z o " . C o n q u e s t i r i s u l t a t i , " u n p a z i e n t e c h e r i c e v e t r a s f u s i o n i p u ò a u m e n t a r e l ' e m o g l o b i n a o a d d i r i t t u r a d i v e n t a r e i n d i p e n d e n t e d a l l e t r a s f u s i o n i " . N e g l i s t u d i " i l f a r m a c o h a d o c u m e n t a t o l a c a p a c i t à d i f a r s a l i r e l ' e m o g l o b i n a e a u m e n t a r e l a p e r c e n t u a l e d i p a z i e n t i t r a s f u s i o n e - i n d i p e n d e n t i . H a r a g g i u n t o u n e n d p o i n t i m p o r t a n t e p e r l a c l i n i c a p e r c h é o g g i s a p p i a m o c h e i p a z i e n t i c h e m i g l i o r a n o l ' e m o g l o b i n a , c i o è r a g g i u n g o n o v a l o r i s u p e r i o r i a 1 0 , s o n o p a z i e n t i c h e v i v r a n n o d i p i ù " . P e r q u e s t o m o t i v o " s i p o n e c o m e u n f a r m a c o c a r d i n e n e l l a t e r a p i a d e l l a m i e l o f i b r o s i e a n c h e c o m e p o n t e a l t r a p i a n t o d i m i d o l l o o s s e o a l l o g e n i c o d o v e , s e u n p a z i e n t e s i p r e s e n t a c o n u n f e n o t i p o c l i n i c o p i ù a n e m i c o , l a p o s s i b i l i t à d i m i g l i o r a r e l ' e m o g l o b i n a v u o l d i r e a r r i v a r e a t r a p i a n t i " , i n c o n d i z i o n e " m i g l i o r e " . P e r i m e d i c i " è u n g r a n d e a i u t o - s o t t o l i n e a P a s s a m o n t i - p e r c h é c o p r i a m o u n p r o b l e m a i m p o r t a n t e c o m e l ' a n e m i a . N o n a l 1 0 0 % p e r c h é i n m e d i c i n a i l 1 0 0 % n o n e s i s t e , m a l o m i g l i o r i a m o n e l l a b u o n a p a r t e d e i p a z i e n t i . P e r l o r o s i t r a t t a d i u n p a s s o a v a n t i p e r c h é l ' a n e m i a d e t e r m i n a s t a n c h e z z a , c h e m i g l i o r i a m o . E p o i , q u a n d o i l p a z i e n t e i n i z i a a f a r e t r a s f u s i o n i , c ' è i l s o v r a c c a r i c o d i f e r r o , d e t t o s o v r a c c a r i c o m a r z i a l e , e a n c h e l a n e c e s s i t à d i u n c a r e g i v e r , p e r c h é l e t r a s f u s i o n i s i f a n n o i n D a y h o s p i t a l e q u i n d i i l p a z i e n t e h a b i s o g n o d i u n a c c o m p a g n a t o r e c h e l o p o r t i . A n c h e d a u n p u n t o d i v i s t a s o c i a l e q u e s t o t r a t t a m e n t o h a u n r i t o r n o e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t e p e r l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a e l a g e s t i o n e d e l p a z i e n t e " .