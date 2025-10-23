W a s h i n g t o n , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / D p a ) - C i r c a 6 0 0 d i p e n d e n t i d e l l a d i v i s i o n e d i I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d i M e t a P l a t f o r m s s a r a n n o l i c e n z i a t i n e l l ' a m b i t o d i u n p i ù a m p i o s f o r z o p e r a c c e l e r a r e i l p r o c e s s o d e c i s i o n a l e e s e m p l i f i c a r e l e o p e r a z i o n i . A l e x a n d r W a n g , r e s p o n s a b i l e d e l l ' I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d i M e t a , e n t r a t o i n a z i e n d a a g i u g n o i n s e g u i t o a l l ' i n v e s t i m e n t o d i 1 4 , 3 m i l i a r d i d i d o l l a r i d i M e t a i n S c a l e A I , h a a n n u n c i a t o i l i c e n z i a m e n t i i n u n a n o t a , c o n f e r m a t a d a u n p o r t a v o c e d i M e t a . I l T B D L a b , r e c e n t e m e n t e i s t i t u i t o , n o n s a r à i n t e r e s s a t o , m a i t a g l i c o l p i r a n n o i d i p e n d e n t i d e l l ' i n f r a s t r u t t u r a A I d i M e t a , d e l l a r i c e r c a f o n d a m e n t a l e s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e d e l l e d i v i s i o n i f o c a l i z z a t e s u i p r o d o t t i . I e r i m a t t i n a i d i p e n d e n t i n e g l i S t a t i U n i t i s o n o s t a t i i n f o r m a t i c h e i l l o r o l i c e n z i a m e n t o è p r e v i s t o p e r i l 2 1 n o v e m b r e . O l t r e a 1 6 s e t t i m a n e d i b u o n u s c i t a , M e t a o f f r i r à d u e s e t t i m a n e e x t r a p e r o g n i a n n o d i s e r v i z i o . I d i p e n d e n t i i n t e r e s s a t i s o n o i n v i t a t i a c a n d i d a r s i p e r a l t r e p o s i z i o n i i n t e r n e , h a d i c h i a r a t o l ' a z i e n d a . S e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o , l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o M a r k Z u c k e r b e r g s i s a r e b b e i n n e r v o s i t o p e r l a l e n t e z z a d e i p r o g r e s s i d i M e t a n e l l ' I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a s e g u i t o d e l l e r e a z i o n i c o n t r a s t a n t i a i s u o i m o d e l l i L l a m a 4 . R i d u c e n d o l a b u r o c r a z i a e f a c i l i t a n d o u n p r o c e s s o d e c i s i o n a l e p i ù r a p i d o , l a r i o r g a n i z z a z i o n e m i r a a r e n d e r e i l t e a m d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " p i ù a g i l e " , s e c o n d o W a n g . M e t a s t a a n c o r a e f f e t t u a n d o i n v e s t i m e n t i s i g n i f i c a t i v i n e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n o n o s t a n t e i l i c e n z i a m e n t i , i n c l u s o u n r e c e n t e a c c o r d o d a 2 7 m i l i a r d i d i d o l l a r i c o n B l u e O w l C a p i t a l p e r f i n a n z i a r e i l s u o d a t a c e n t e r H y p e r i o n i n L o u i s i a n a .