C i t t à d e l M e s s i c o , 2 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - U o m i n i a r m a t i h a n n o u c c i s o a c o l p i d ' a r m a d a f u o c o i l s i n d a c o d i u n a c i t t à m e s s i c a n a d u r a n t e u n e v e n t o p u b b l i c o . L o h a n n o r i f e r i t o l e a u t o r i t à l o c a l i . C a r l o s M a n z o , p r i m o c i t t a d i n o d i U r u a p a n , n e l l o s t a t o o c c i d e n t a l e d i M i c h o a c á n , è s t a t o u c c i s o i n u n a t t a c c o n e l c e n t r o d e l l a c i t t à , h a d i c h i a r a t o l ' a g e n z i a n a z i o n a l e d i p u b b l i c a s i c u r e z z a i n u n a n o t a . " D u e p e r s o n e c o i n v o l t e n e l l ' a t t e n t a t o s o n o s t a t e a r r e s t a t e e u n o d e g l i a g g r e s s o r i h a p e r s o l a v i t a " , h a a g g i u n t o . D a a n n i l o s t a t o d i M i c h o a c á n s u b i s c e v i o l e n z e d a p a r t e d i p o t e n t i c a r t e l l i d e l l a d r o g a c h e o p e r a n o n e l l a r e g i o n e a g r i c o l a , c e r c a n d o d i e s t o r c e r e d e n a r o a i c o n t a d i n i . M a n z o è s t a t o c o l p i t o d u r a n t e u n a c e r i m o n i a i n o n o r e d e l G i o r n o d e i M o r t i . I v i d e o c o n d i v i s i o n l i n e m o s t r a n o p e r s o n e c h e f u g g o n o d a l l ' a f f o l l a t o e v e n t o d o p o a v e r u d i t o d e g l i s p a r i . M a n z o e r a s i n d a c o d a l s e t t e m b r e 2 0 2 4 e o c c a s i o n a l m e n t e s i u n i v a a l l e p a t t u g l i e d i s i c u r e z z a p e r l e s t r a d e i n d o s s a n d o u n g i u b b o t t o a n t i p r o i e t t i l e . I n u n v i d e o s u i s u o i s o c i a l m e d i a , c h e r i t r a e u n a d i q u e s t e p a t t u g l i e a g i u g n o , e s o r t a v a i l g o v e r n o f e d e r a l e a f a r e d i p i ù p e r c o n t r a s t a r e i c r i m i n i v i o l e n t i . I l s u o o m i c i d i o è a v v e n u t o p o c h i g i o r n i d o p o c h e B e r n a r d o B r a v o , r a p p r e s e n t a n t e d e g l i a g r i c o l t o r i d e l M i c h o a c á n , c h e s p e s s o a v e v a d e n u n c i a t o l e e s t o r s i o n i d a p a r t e d e l l e b a n d e c r i m i n a l i , e r a s t a t o a n c h ' e g l i u c c i s o a c o l p i d ' a r m a d a f u o c o . I l M e s s i c o , a f f l i t t o d a u n a v i o l e n z a l e g a t a a l l a d r o g a d a q u a s i d u e d e c e n n i , h a v i s t o n e g l i u l t i m i a n n i l ' a s s a s s i n i o d i n u m e r o s i p o l i t i c i l o c a l i . I l m e s e s c o r s o , a l c u n i a g g r e s s o r i a r m a t i h a n n o u c c i s o a c o l p i d i a r m a d a f u o c o i l s i n d a c o d i P i s a f l o r e s , n e l M e s s i c o c e n t r a l e . A g i u g n o , u o m i n i a r m a t i h a n n o f a t t o i r r u z i o n e n e l l ' u f f i c i o d i u n s i n d a c o n e l M e s s i c o m e r i d i o n a l e , u c c i d e n d o l o a s s i e m e a u n m e m b r o d e l l o s t a f f . N e l l o s t e s s o m e s e , u n a l t r o s i n d a c o è s t a t o a s s a s s i n a t o n e l l ' o v e s t d e l P a e s e i n s i e m e a l m a r i t o .