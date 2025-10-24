R o m a , 2 4 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l m i o i n t e r v e n t o o d i e r n o s i è c o n c e n t r a t o s u l r u o l o d e l l e i n t e l l i g e n z e a r t i f i c i a l i n e l c o n t e s t o d e l l a d e g l o b a l i z z a z i o n e , c h e è c e r t a m e n t e u n f e n o m e n o e c o n o m i c o m a a n c h e p o l i t i c o , d a l m o m e n t o c h e r i g u a r d a i l c o n f r o n t o t r a l e s p i n t e v e r s o u n a s o r t a d i a u t a r c h i a e c o n o m i c a , c h e p o i s i p u ò t r a s f o r m a r e i n a u t a r c h i a c u l t u r a l e e q u i n d i s o c i a l e , c o n l a n e c e s s i t à , i n v e c e , d i i n t e r d i p e n d e n z a s o t t o d i v e r s i p r o f i l i . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò e s s e r e s i c u r a m e n t e u n f a t t o r e d i s v i l u p p o e d i a c c o m p a g n a m e n t o , m a s o l o s e u s a t a i n m o d o c o r r e t t o ” . L o h a d e t t o G e n n a r o T e r r a c c i a n o , p r o f e s s o r e d i D i r i t t o a m m i n i s t r a t i v o a l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i R o m a 4 F o r o I t a l i c o , p a r t e c i p a n d o , o g g i R o m a , a l s e t t i m o C o n g r e s s o d i ‘ M e r i t o c r a z i a I t a l i a ’ . I l p e r i c o l o d e t e r m i n a t o d a l l ’ o r m a i p e r v a s i v o u t i l i z z o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e , A i i n t e s t a , “ r i g u a r d a s o p r a t t u t t o i l f a t t o c h e l o s v i l u p p o , l a t i t o l a r i t à e l a p r o p r i e t à d e i s i s t e m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s o n o i n m a n o a i p r i v a t i - p u n t u a l i z z a T e r r a c c i a n o - O c c o r r e d u n q u e c h e i s i s t e m i p u b b l i c i d i t u t t i i P a e s i d e l m o n d o a b b i a n o l a c a p a c i t à d i r e g o l a r e , e d o m i n a r e n a t u r a l m e n t e , q u e s t e t e c n o l o g i e i n m o d o t a l e c h e n o n v e n g a n o u s a t e c o n t r o g l i S t a t i , d i m i n u e n d o l a c a p a c i t à d i d e m o c r a z i a , o l t r e c h e d i s v i l u p p o a n c h e s o c i a l e , n e l l ' u t i l i z z a z i o n e d i q u e s t i s t r u m e n t i . T u t t o q u e s t o r i c h i e d e o v v i a m e n t e d e g l i i n v e s t i m e n t i - a g g i u n g e - L ' E u r o p a , p e r f o r t u n a , è s t a t a l a p r i m a a d a r s i u n a r e g o l a m e n t a z i o n e , c o s ì c o m e l ' I t a l i a è s t a t a l a p r i m a a d a r s i u n a l e g g e s u l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " . " S i c u r a m e n t e , s e u t i l i z z a t i c o r r e t t a m e n t e , i s i s t e m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a i u t a n o a s v i l u p p a r e i l m e r i t o e , a d d i r i t t u r a , c o n s e n t o n o d i e d u c a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i i n m o d o t a l e d a a v e r e u n ' i m p r o n t a v e r s o u n u s o c o r r e t t o d i q u e s t i s t r u m e n t i . I l c o n c e t t o a s t r a t t o d i m e r i t o c r a z i a p o t r e b b e a v v a l e r s i d i q u e s t i s i s t e m i m a , c o m e i n o g n i r i v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a , p u ò a c c a d e r e a n c h e i l c o n t r a r i o - c o n c l u d e - o s s i a c h e d i s i n f o r m a z i o n e , f a k e n e w s e u t i l i z z o d i s t o r t o d i q u e s t e t e c n o l o g i e p o r t i a r i d u r r e , e q u i n d i a c o m p r i m e r e , l e l i b e r t à d e g l i i n d i v i d u i e s o p r a t t u t t o l a c a p a c i t à c r i t i c a . P e r c h é l a t r o p p a i n f o r m a z i o n e n o n c o n t r o l l a t a , f i n i s c e p e r e s s e r e d i s i n f o r m a z i o n e ” .