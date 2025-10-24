R o m a , 2 4 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a n o s t r a m i s s i o n e è p o r t a r e l a c u l t u r a d e l m e r i t o o v u n q u e : n e l l e s c u o l e , n e l l e c h i e s e , t r a l a g e n t e , t r a i c i t t a d i n i . S e n z a b a r r i e r e , s e n z a d i s t i n z i o n e d i l u o g o , d i z o n a o d i i d e o l o g i a . L a m e r i t o c r a z i a d e v e e s s e r e u n v a l o r e c h e a p p a r t i e n e a t u t t i : n o n è d i d e s t r a , d i s i n i s t r a o d i c e n t r o . C o n t i n u e r e m o a p r o m u o v e r e q u e s t o p r i n c i p i o , c o n l ’ a u s p i c i o c h e l a p o l i t i c a l o r i c o n o s c a s e m p r e d i p i ù e i m p a r i a v a l o r i z z a r e i m e r i t i p e r i l b e n e c o m u n e ” . C o s ì W a l t e r M a u r i e l l o , p r e s i d e n t e d i ‘ M e r i t o c r a z i a I t a l i a ’ , l ’ a s s o c i a z i o n e c h e o g g i a R o m a , h a d a t o i l v i a a l s u o s e t t i m o C o n g r e s s o . U n a p p u n t a m e n t o p e n s a t o p e r i n c o r a g g i a r e i l c o n f r o n t o s u l l a c o s t r u z i o n e d i p r o p o s t e c o n c r e t e p e r i l P a e s e . M e r i t o c r a z i a I t a l i a n o n c h i e d e p o l t r o n e i n P a r l a m e n t o , m a p r o p o n e u n a r i f o r m a e l e t t o r a l e c h e a v v i c i n i n u o v a m e n t e i c i t t a d i n i a l l a v i t a p o l i t i c a : “ L ’ a s t e n s i o n e h a r a g g i u n t o i l 6 0 - 7 0 % - r i c o r d a M a u r i e l l o - S e r v e u n a c r e s c i t a c u l t u r a l e . I c i t t a d i n i s o n o s t a n c h i d i u n a p o l i t i c a f a t t a d i s c o n t r i , d i c o n t r a p p o s i z i o n i c o n t i n u e , d i d i v i s i o n i s u o g n i t e m a , h a n n o b i s o g n o d i s o l u z i o n i c o n c r e t e . P e r q u e s t o n o n a b b i a m o s o l o p r o p o s t o u n a r i f o r m a d e l l a l e g g e e l e t t o r a l e , m a a n c h e u n t e s t o p e r r e g o l a m e n t a r e l ’ u s o d e l l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i . S a r à u n a s f i d a i m p o r t a n t e , c o m e q u e l l a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . U n a p o l i t i c a s e n z a v i s i o n e , u n a p o l i t i c a d i s t r a t t a , r i s c h i a d i d a n n e g g i a r e s e r i a m e n t e l e g e n e r a z i o n i f u t u r e ” , c o n c l u d e .