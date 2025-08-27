R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ L e r e p l i c h e i n v i p e r i t e d e l l e o p p o s i z i o n i a l l e p a r o l e d e l l a p r e s i d e n t e M e l o n i , p r o n u n c i a t e s t a m a n i a l M e e t i n g d i R i m i n i , d i m o s t r a n o , s e a n c o r a c e n e f o s s e b i s o g n o , l a l o r o l u n a r e d i s t a n z a d a l l e n e c e s s i t à e d a l l e a s p e t t a t i v e d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i . S o s t e g n o a l l e i m p r e s e , a i l a v o r a t o r i , a l l e f a m i g l i e e d a i g i o v a n i c h e v o g l i o n o c o s t r u i r n e u n a ; v i s i o n e c h i a r a s u l l a c r i s i u c r a i n a e s u q u e l l a m e d i o r i e n t a l e ; s o l i d i t à n e l p e r c o r s o r i f o r m a t o r e s u c u i è i n c a n a l a t a l ’ I t a l i a : q u e s t o è i l p r o g r a m m a l i n e a r e , r i c o n o s c i u t o e d a p p r e z z a t o d a l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , a c u i l a s i n i s t r a r i s p o n d e c o n i l s o l i t o d i s c o r o t t o d e i c o m u n i c a t i s t a m p a f o t o c o p i a ” . L o a f f e r m a P a o l o T r a n c a s s i n i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e q u e s t o r e d e l l a C a m e r a .