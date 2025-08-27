R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ L e p a r o l e d e l l a p r e s i d e n t e G i o r g i a M e l o n i a l M e e t i n g d i R i m i n i s o n o l a d i m o s t r a z i o n e d i u n a l e a d e r s h i p c h e n o n s i p i e g a a l l e m o d e p o l i t i c h e , m a c h e l a v o r a c o n s e r i e t à e c o r a g g i o . I n u n P a e s e a b i t u a t o p e r a n n i a G o v e r n i c h e d i s t r i b u i v a n o s p e s e f a c i l i e p r o m e s s e a v u o t o , o g g i a b b i a m o u n p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c h e p a r l a d i c r e s c i t a , l a v o r o , r e s p o n s a b i l i t à ” . L o a f f e r m a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G a e t a n o N a s t r i , q u e s t o r e d i P a l a z z o M a d a m a . “ M e l o n i - a g g i u n g e - h a s c e l t o l a s t r a d a p i ù d i f f i c i l e m a a n c h e l ’ u n i c a g i u s t a : r i d u r r e g l i s p r e c h i e p o r r e f i n e a g l i s p e r p e r i p e r l i b e r a r e r i s o r s e d a d e s t i n a r e a f a m i g l i e , i m p r e s e e g i o v a n i . U n a l i n e a c h e h a r e s t i t u i t o c r e d i b i l i t à a l l ’ I t a l i a i n E u r o p a e h a r e s o l a n o s t r a e c o n o m i a t r a l e p i ù s o l i d e d e l c o n t i n e n t e . È q u e s t a l a p o l i t i c a c h e s e r v e : m e n o s l o g a n , p i ù f a t t i . G i o r g i a M e l o n i h a d i m o s t r a t o c h e c o n c o e r e n z a e d e t e r m i n a z i o n e s i p u ò r e s t i t u i r e a g l i i t a l i a n i f i d u c i a n e l p r e s e n t e e s p e r a n z a n e l f u t u r o . C o m e F r a t e l l i d ’ I t a l i a , s i a m o a l s u o f i a n c o i n q u e s t a b a t t a g l i a d i v e r i t à e d i s e r i e t à ” .