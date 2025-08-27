R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " R e n z i i n v i t a i l G o v e r n o a v e n i r e i n S e n a t o a d i s c u t e r e d i p i a n o c a s a e d i d a z i ? È u n a b u o n a n o t i z i a , p e r c h é v u o l d i r e c h e , a l m e n o i n q u e l l e o c c a s i o n i , R e n z i v e r r e b b e i n S e n a t o , d o v e l o s i v e d e s o l t a n t o p e r p i c c o l i s p o t p r o p a g a n d i s t i c i a d u s o s o c i a l , m e n t r e p e r i l r e s t o p r i v i l e g i a v a , f i n o a u n p o ’ d i t e m p o f a , l e c o n f e r e n z e a p a g a m e n t o a l l ' e s t e r o r i s p e t t o a l s u o d o v e r e d i p a r l a m e n t a r e . Q u i n d i b e n v e n g a n o q u e s t e d i s c u s s i o n i s e s e r v i r a n n o a f a r d i v e n t a r e R e n z i u n p o ' m e n o a s s e n t e i s t a d e l s o l i t o ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a D a r i o D a m i a n i .