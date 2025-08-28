R o m a , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " G l i i n t e r v e n t i d i G i o r g i a M e l o n i , d i A n t o n i o T a j a n i e d i t u t t i g l i a l t r i m i n i s t r i a R i m i n i s o n o s t a t i a c c o l t i i n m a n i e r a m o l t o p o s i t i v a d a u n a p l a t e a a t t e n t a , c o s t r u t t i v a s i c u r a m e n t e , m a c h e n o n f a r e g a l i . Q u e s t o d i m o s t r a c h e l a c o n n e s s i o n e t r a G o v e r n o e i l P a e s e r e a l e c ' è , e c c o m e . I l G o v e r n o g u a r d a a v a n t i , i n c o r a g g i a t o d a i d a t i p o s i t i v i s u l l ' e c o n o m i a , c o n i l r e c o r d d i o c c u p a t i g r a z i e a l m i l i o n e d i p o s t i d i l a v o r o v e r i e l o s p r e a d a i m i n i m i ” . L o h a a f f e r m a t o a ' C o f f e e B r e a k ' , s u L a 7 , i l d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a A l e s s a n d r o C a t t a n e o , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e i D i p a r t i m e n t i d e l p a r t i t o a z z u r r o . “ S e l o s p r e a d è l ' i n d i c a t o r e d i a f f i d a b i l i t à d e l G o v e r n o s u i m e r c a t i f i n a n z i a r i , è e v i d e n t e - h a a g g i u n t o - c h e l ' I t a l i a h a u n a g r a n d e c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e e d è u n p o r t o s i c u r o p e r g l i i n v e s t i t o r i . A b b i a m o l a F i n a n z i a r i a a l l e p o r t e , c h e è u n p r o v v e d i m e n t o d i f f i c i l e . S a r à c e r t o i m p e g n a t i v a c o m e s e m p r e , m a n o i a b b i a m o l e i d e e c h i a r e e s i a m o g i à a l l a v o r o . F o r z a I t a l i a v u o l e d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e a l c e t o m e d i o e a i c e t i p r o d u t t i v i ” .