R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E v i d e n z e s c i e n t i f i c h e e u t i l i z z o d e l l e t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e d i u l t i m a g e n e r a z i o n e , c o m o r b i d i t à c o r r e l a t e a l l ' e c c e s s o d i p e s o , i n t e r v e n t i s u l l o s t i l e d i v i t a , w e i g h t r e g a i n , a d v o c a c y , l e g i s l a t u r a a t t u a l e e n u o v e l i n e e g u i d a : q u e s t i a l c u n i f o c u s a l c e n t r o d e l 1 2 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d e l l ' o b e s i t à ( S i o ) , c h e s i t e r r à a T r i e s t e - n e g l i s p a z i d e l G e n e r a l i C o n v e n t i o n C e n t e r - d a l l ' 1 a l 4 o t t o b r e . O l t r e 7 0 0 g l i i s c r i t t i , l ' 8 0 % m e d i c i t r a c u i e n d o c r i n o l o g i , i n t e r n i s t i , d i a b e t o l o g i , m e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , d i e t o l o g i e n u t r i z i o n i s t i , m a a n c h e c a r d i o l o g i , o n c o l o g i e p s i c h i a t r i e a l t r i s p e c i a l i s t i , a r a p p r e s e n t a r e l ' a m p i o s p e t t r o d i o r g a n i e p a t o l o g i e c o r r e l a t i e c o n s e g u e n t i a l l ' e c c e s s o d i p e s o , s i l e g g e i n u n a n o t a . P r e s e n t i t u t t i i m a g g i o r i e s p e r t i i t a l i a n i e n u m e r o s e f i g u r e d i s p i c c o a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . N e l l e 4 g i o r n a t e d i l a v o r o s i s p a z i e r à d a g l i a r g o m e n t i p i ù c o n s o l i d a t i ( d i e t a m e d i t e r r a n e a , s t i l e d i v i t a , g e s t i o n e d e l p e s o ) a g l i a p p r o c c i p i ù r i v o l u z i o n a r i , c o n f a r m a c i d a p o c o d i s p o n i b i l i e n u o v e m o l e c o l e i n s t u d i o c h e s t a n n o c a m b i a n d o r a d i c a l m e n t e l a p r a t i c a c l i n i c a n e l t r a t t a m e n t o e g e s t i o n e d e l l ' o b e s i t à e d e i p a z i e n t i , o l t r e a d a c c e n d e r e i l d i b a t t i t o n e l l ' o p i n i o n e p u b b l i c a . " I l c a m b i a m e n t o p i ù s i g n i f i c a t i v o - d i c h i a r a R o c c o B a r a z z o n i , p r e s i d e n t e S i o - è d o v u t o a l l e t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e c h e n e g l i u l t i m i s s i m i t e m p i h a n n o f a t t o l a d i f f e r e n z a n o n s o l o p e r l a l o r o v a l i d a t a e f f i c a c i a , m a p e r c h é h a n n o s o l l e v a t o g r a n d e a t t e n z i o n e s u l t e m a d e l l ' o b e s i t à c o m e m a l a t t i a c r o n i c a , s i s t e m i c a e r e c i d i v a n t e , a l c e n t r o d i m o l t i s s i m e p a t o l o g i e . U n c o n c e t t o c h e d e v e e s s e r e c h i a r o a g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i , m a p o c o o p e r n u l l a c o n o s c i u t o d a l l a p o p o l a z i o n e e c h e d e v e q u i n d i e s s e r e s e m p r e p i ù r i b a d i t o . I l n o s t r o 1 2 e s i m o c o n g r e s s o n a z i o n a l e a r r i v a i n u n m o m e n t o d i f o r t e e v o l u z i o n e , c r e s c i t a e d e n t u s i a s m o , p r o n t o a i n t e r c e t t a r e q u e s t a r i v o l u z i o n e i n a t t o e a r e a l i z z a r e a q u e l l o c h e è i l p r i n c i p a l e o b i e t t i v o d e l l a S i o : t r a t t a r e i n m a n i e r a a p p r o p r i a t a e p e r s o n a l i z z a t a q u e s t a p a t o l o g i a e t u t t e l e p e r s o n e c h e n e s o n o a f f e t t e . T u t t o c i ò p u ò a v v e n i r e s o l o a t t r a v e r s o u n a v i s i o n e e u n a p p r o c c i o n u o v i , s u p p o r t a t i d a i d a t i s c i e n t i f i c i , d a l l ' a g g i o r n a m e n t o c o n t i n u o e d a l l a r i c e r c a , e c o n l a c o n s a p e v o l e z z a c h e c u r a n d o l ' o b e s i t à n o n s i c u r a s o l o l ' e c c e s s o d i p e s o , m a s i p r e v e n g o n o e s i c u r a n o l e s u e c o m p l i c a n z e d ' o r g a n o e f u n z i o n a l i " . D u r a n t e i l a v o r i c o n g r e s s u a l i , p r o s e g u e B a r a z z o n i , g l i " e s p e r t i e a l c u n i r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i s i c o n f r o n t e r a n n o s u l l e n o v i t à c h e s t a n n o c a m b i a n d o l a p r a t i c a c l i n i c a n e l l a g e s t i o n e d e l l ' o b e s i t à e d e l l e m a l a t t i e c o r r e l a t e , s i c e r c h e r à d i d a r e r i s p o s t e e t r o v a r e s o l u z i o n i a l l e s f i d e d i t i p o c l i n i c o c h e c i a t t e n d o n o : a q u e s t o m i r a a n c h e i l n u o v i s s i m o d o c u m e n t o d e l l e l i n e e g u i d a n a z i o n a l i c h e l a S i o , a c u i l ' I s s l e h a c o m m i s s i o n a t e , h a a v u t o i l p r i v i l e g i o d i c u r a r e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n a l t r e 3 4 s o c i e t à s c i e n t i f i c h e . P e r m o l t i a s p e t t i s i a m o a m e t à d e l g u a d o : i n u o v i f a r m a c i n o n s o n o r i m b o r s a b i l i p e r l a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e l l e p e r s o n e , e o s t a c o l i d i v e r s i p o r t a n o p u r t r o p p o a u n m a n c a t o a c c e s s o a i t r a t t a m e n t i , c r e a n d o d i f a t t o d i s u g u a g l i a n z e n o n a c c e t t a b i l i . L a S i o p u n t a q u i n d i a l l a o t t i m i z z a z i o n e e p e r s o n a l i z z a z i o n e d e i t r a t t a m e n t i i n o g n i p e r s o n a c o n o b e s i t à , a r a f f o r z a r e l a m u l t i d i s c i p l i n a r i e t à e a c o l l a b o r a r e f a t t i v a m e n t e c o n t u t t e l e d i s c i p l i n e e l e p r o f e s s i o n a l i t à c o i n v o l t e " . L e t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e - r i f e r i s c e l a n o t a - s a r a n n o a l c e n t r o d e l l e 2 s e s s i o n i d e l l a p r i m a g i o r n a t a , n e l l ' a m b i t o d e l n u o v o C o r s o S i o i n t e g r a t o a e s s e d e d i c a t o . A s e g u i r e , l a p r e s e n t a z i o n e i n s e c o n d a g i o r n a t a d e l l e n u o v e L i n e e g u i d a S i o c o n l ' i n i z i o d e i l a v o r i c o n g r e s s u a l i . A m p i o s p a z i o s a r à d e d i c a t o a l l e m a l a t t i e o b e s i t à - c o r r e l a t e : d a l l a s i n d r o m e c a r d i o - r e n a l e , a i p r o b l e m i e p a t i c i , a l l e p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e , a l t e m a d e l w e i g h t r e g a i n , o v v e r o i l r e c u p e r o d e l p e s o c h e p u r t r o p p o p u ò s e g u i r e t r a t t a m e n t i a n c h e e f f i c a c i , a l d i a b e t e e a l l e n e o p l a s i e . M a s i a f f r o n t e r a n n o a n c h e i l d a n n o c o g n i t i v o n e u r o l o g i c o e l e p r o b l e m a t i c h e d i o r d i n e p s i c o l o g i c o / p s i c h i a t r i c o , e p e r c i a s c u n a c o m o r b i d i t à s i p a r l e r à a n c h e d e l l e o p p o r t u n i t à a p e r t e d a i n u o v i i n t e r v e n t i f a r m a c o l o g i c i e t r i a l i n c o r s o . U n a p a r t e d e l l e s e s s i o n i s a r à o v v i a m e n t e d e d i c a t a a l l o s t i l e d i v i t a e a l l a n u t r i z i o n e , n e l l ' o t t i c a d e l l a p r i o r i t à d i i n t e g r a r e s e m p r e l ' i n t e r v e n t o c o m p o r t a m e n t a l e c o n g l i a l t r i t r a t t a m e n t i , a t t e n t a m e n t e m o n i t o r a t o n e l t e m p o . D i v e r s e l e l e t t u r e m a g i s t r a l i e n o n m a n c h e r à l a v o c e d e i p a z i e n t i c o n f o c u s s u l t e m a d e l l ' a d v o c a c y e d e l l ' a t t u a l e l e g i s l a t u r a .