R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a n e u r o l o g i a s t a a t t r a v e r s a n d o u n a f a s e d i e v o l u z i o n e r a p i d a e p r o f o n d a . T e c n o l o g i e d i g i t a l i e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c o n s t r u m e n t i b a s a t i s u m a c h i n e l e a r n i n g e d e e p l e a r n i n g s t a n n o t r a s f o r m a n d o l ' a n a l i s i d e l l e n e u r o i m m a g i n i , l a p r e v i s i o n e d e l l ' e v o l u z i o n e d e l l e m a l a t t i e , l a d i a g n o s i p r e c o c e e l a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e i t r a t t a m e n t i . A s o s t e g n o d i q u e s t a t r a n s i z i o n e - c o m e è s t a t o e v i d e n z i a t o a l C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a , i n c o r s o a P a d o v a f i n o a l 2 8 o t t o b r e - l a S i n h a a v v i a t o i l p r o g e t t o ' D i g i t a l N e u r o H u b ' , u n e c o s i s t e m a d i g i t a l e i n t e g r a t o p e n s a t o p e r s u p p o r t a r e d e c i s i o n i c l i n i c h e i n f o r m a t e , s e n z a t r a s c u r a r e g l i a s p e t t i e t i c i , l a s i c u r e z z a d e i d a t i e l a r e l a z i o n e m e d i c o - p a z i e n t e . " L a n e u r o l o g i a d i o g g i è u n a d i s c i p l i n a i n r a p i d a t r a s f o r m a z i o n e , c h e r i c h i e d e u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e , t e c n o l o g i c o e c e n t r a t o s u l l a p e r s o n a - s o t t o l i n e a A l e s s a n d r o P a d o v a n i , p r e s i d e n t e u s c e n t e S i n - L e i n n o v a z i o n i p r e s e n t a t e i n q u e s t o c o n g r e s s o m o s t r a n o c h e p o s s i a m o d a v v e r o m o d i f i c a r e i l d e c o r s o d i m o l t e p a t o l o g i e . M a s e r v e g a r a n t i r e u n a c c e s s o e q u o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " . L ' a d o z i o n e d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e - d a l l a n e u r o i n f o r m a t i c a a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d a i b i o m a r c a t o r i d i g i t a l i a i d i s p o s i t i v i i n d o s s a b i l i - s t a r i d e f i n e n d o l ' i n t e r o a p p r o c c i o n e u r o l o g i c o , r e n d e n d o l o s e m p r e p i ù p r e d i t t i v o , p r e v e n t i v o e p e r s o n a l i z z a t o . I n q u e s t ' o t t i c a , l a S i n r i b a d i s c e l a n e c e s s i t à d i " i n v e s t i m e n t i s t r u t t u r a l i n e l l a f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e i n e u r o l o g i , n e l l a c r e a z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e c o n d i v i s e e n e l l ' a d o z i o n e s u l a r g a s c a l a d i s t r u m e n t i i n n o v a t i v i " . T r a l e p r i n c i p a l i s e s s i o n i d e l c o n g r e s s o , e m e r g e q u e l l a d e d i c a t a a l l ' e p i l e s s i a . C o n c i r c a 5 0 0 m i l a p e r s o n e c o l p i t e i n I t a l i a , l a p a t o l o g i a è o g g i p r o t a g o n i s t a d i u n a s v o l t a t e r a p e u t i c a s e n z a p r e c e d e n t i . D o p o d e c e n n i d i t r a t t a m e n t i c e n t r a t i s u l c o n t r o l l o d e l l e c r i s i , o g g i - s p i e g a n o g l i e s p e r t i - l a r i c e r c a p u n t a a " m o d i f i c a r e i l d e c o r s o d e l l a m a l a t t i a , i n t e r v e n e n d o s u l l e c a u s e . A c c a n t o a i f a r m a c i a n t i e p i l e t t i c i d i n u o v a g e n e r a z i o n e , c o m e l a c o s a m i d e , p e r a m p a n e l , b r i v a r a c e t a m e c e n o b a m a t o , s i s t a n n o s v i l u p p a n d o s t r a t e g i e a n t i e p i l e t t o g e n i c h e c h e m i r a n o a b l o c c a r e l a c o m p a r s a d e l l a m a l a t t i a d o p o e v e n t i c o m e t r a u m a c r a n i c o o i c t u s " . I n o l t r e , s o n o s t a t e i d e n t i f i c a t e m u t a z i o n i i n g e n i c h i a v e ( S c n 1 A , S t x b p 1 , D e p d c 5 , G a b r g 2 ) , a p r e n d o l a s t r a d a a u n a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e . I n f o r m e s p e c i f i c h e , l a t e r a p i a è e z i o l o g i c a : l a d i e t a c h e t o g e n i c a n e l l a s i n d r o m e d a d e f i c i t d i G l u t 1 e l ' e v e r o l i m u s n e l l a s c l e r o s i t u b e r o s a . S o n o i n f a s e a v a n z a t a d i s v i l u p p o t e r a p i e g e n i c h e e a p p r o c c i b a s a t i s u R n a i n t e r f e r e n c e , p a r t i c o l a r m e n t e p r o m e t t e n t i p e r l e f o r m e i n f a n t i l i g r a v i . S u l f r o n t e t e c n o l o g i c o , d i s p o s i t i v i d i n e u r o s t i m o l a z i o n e ' i n t e l l i g e n t e ' e s i s t e m i E e g s o t t o c u t a n e i p e r m e t t o n o u n m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o e i n t e r v e n t i m i r a t i i n t e m p o r e a l e . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s u p p o r t a l a p r e d i z i o n e d e g l i e s i t i c h i r u r g i c i e o t t i m i z z a l a g e s t i o n e t e r a p e u t i c a . S u l l ' e m i c r a n i a - m a l a t t i a n e u r o l o g i c a c r o n i c a c h e i n t e r e s s a c i r c a i l 1 2 % d e l l a p o p o l a z i o n e a d u l t a , c o n u n a p r e v a l e n z a f i n o a l 2 5 % n e l l e d o n n e i n e t à f e r t i l e c o n a t t a c c h i , s p e s s o i n v a l i d a n t i , a c c o m p a g n a t i d a s i n t o m i n e u r o v e g e t a t i v i e s e n s o r i a l i - o g g i , o l t r e a i t r a t t a m e n t i t r a d i z i o n a l i , " s o n o d i s p o n i b i l i n u o v e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e : i l l a s m i d i t a n e i g e p a n t i ( r i m e g e p a n t e a t o g e p a n t ) , e f f i c a c i n e l t r a t t a m e n t o d e g l i a t t a c c h i a c u t i , e 4 a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i a n t i - C g r p ( e r e n u m a b , e p t i n e z u m a b , f r e m a n e z u m a b , g a l c a n e z u m a b ) p e r l a p r e v e n z i o n e . P e r i p a z i e n t i c o n e m i c r a n i a c r o n i c a , r e s t a i n d i c a t a a n c h e l a t o s s i n a b o t u l i n i c a d i t i p o A " . I n u o v i f a r m a c i , a l t a m e n t e s e l e t t i v i , s o n o g i à d i s p o n i b i l i n e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e p e r i p a z i e n t i c o n f o r m e r e f r a t t a r i e . N e l l a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n - s e c o n d o d i s t u r b o n e u r o d e g e n e r a t i v o p e r d i f f u s i o n e , i n f o r t e c r e s c i t a a l i v e l l o g l o b a l e - t r a i f a t t o r i d i r i s c h i o , o l t r e a l l ' e t à , e m e r g o n o c e n t r a l i f a t t o r i a m b i e n t a l i e c o m p o r t a m e n t a l i c o m e l ' e s p o s i z i o n e a p e s t i c i d i , l ' i n q u i n a m e n t o a t m o s f e r i c o e l a s e d e n t a r i e t à , e l e n c a n o i n e u r o l o g i . L a r i c e r c a s i c o n c e n t r a o g g i s u " t e r a p i e d i s e a s e - m o d i f y i n g , c o m e g l i a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i a n t i - α - s i n u c l e i n a , m i r a t i a p r e v e n i r e l ' a c c u m u l o p a t o l o g i c o d e l l a p r o t e i n a . A l c o n t e m p o , s i r a f f o r z a l ' i m p o r t a n z a d e l l a b r a i n h e a l t h , u n c o n c e t t o c h e i n t e g r a p r e v e n z i o n e , s t i l i d i v i t a s a n i e r i d u z i o n e d e i f a t t o r i d i r i s c h i o m o d i f i c a b i l i " , p e r c o n t r a s t a r e p r e c o c e m e n t e i m e c c a n i s m i d e l l a n e u r o d e g e n e r a z i o n e . P e r l a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ( S l a ) , m a l a t t i a r a r a e d e v a s t a n t e c h e i n t e r e s s a c i r c a 6 m i l a i t a l i a n i - p r o s e g u o n o g l i e s p e r t i - n e g l i u l t i m i a n n i s i s o n o a p e r t e n u o v e p r o s p e t t i v e , c o n l ' i d e n t i f i c a z i o n e d i n u m e r o s i g e n i a s s o c i a t i a l l a p a t o l o g i a e l a c o m p r e n s i o n e d i m e c c a n i s m i p a t o g e n i c i c o m e a l t e r a z i o n i d e l l a p r o t e a s i , d e l m e t a b o l i s m o d e l l ' R n a , n e u r o i n f i a m m a z i o n e , d i s f u n z i o n i m i t o c o n d r i a l i . L ' a p p r o v a z i o n e d i t o f e r s e n , u n o l i g o n u c l e o i d e a n t i s e n s o , r a p p r e s e n t a u n a s v o l t a p e r i p a z i e n t i c o n m u t a z i o n e S o d 1 . N u m e r o s i a l t r i a p p r o c c i s o n o i n f a s e d i s t u d i o p e r m u t a z i o n i d i v e r s e . P e r l e f o r m e s p o r a d i c h e , l ' a t t e n z i o n e s i c o n c e n t r a s u b i o m a r c a t o r i ( n e u r o f i l a m e n t i ) , i m a g i n g a v a n z a t o e t r i a l c l i n i c i a d a t t a t i v i , c o m e l a p i a t t a f o r m a T r i c a l s , p e r m e t t o n o d i t e s t a r e p i ù f a r m a c i i n p a r a l l e l o . I m o d e l l i d i c u r a m u l t i d i s c i p l i n a r e e l ' u s o d i t e c n o l o g i e a s s i s t i v e ( e s . e y e - t r a c k i n g , i n t e r f a c c e c e r v e l l o - c o m p u t e r ) c o n t r i b u i s c o n o a m a n t e n e r e a u t o n o m i a e q u a l i t à d e l l a v i t a a n c h e n e l l e f a s i p i ù a v a n z a t e . N e l l a s c l e r o s i m u l t i p l a , c h e c o n t i n u a a r e g i s t r a r e u n a u m e n t o d e l l ' i n c i d e n z a , s p e c i e n e l l a f a s c i a g i o v a n e - a d u l t a - r i m a r c a n o i n e u r o l o g i - i l l e g a m e c o n i l v i r u s d i E p s t e i n - B a r r è o r m a i c o n f e r m a t o , c o s ì c o m e l ' i m p o r t a n z a d i u n a d i a g n o s i p r e c o c e e d i t r a t t a m e n t i t e m p e s t i v i . O l t r e 2 0 f a r m a c i s o n o o g g i d i s p o n i b i l i , d a i p i ù t r a d i z i o n a l i a q u e l l i a d a l t a e f f i c a c i a ( a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i , c l a d r i b i n a ) . I n c a s i s e l e z i o n a t i , i l t r a p i a n t o a u t o l o g o d i c e l l u l e s t a m i n a l i r a p p r e s e n t a u n ' o p z i o n e t e r a p e u t i c a p r o m e t t e n t e . N u o v i b i o m a r c a t o r i e t e c n i c h e d i i m a g i n g a v a n z a t o s u p p o r t a n o u n m o n i t o r a g g i o s e m p r e p i ù p r e c i s o . L a r i c e r c a s i o r i e n t a v e r s o s t r a t e g i e m u l t i t a r g e t , c o n i n i b i t o r i d e l l a t i r o s i n - c h i n a s i d i B r u t o n e t e r a p i e c h e m i r a n o a l l a m i c r o g l i a e a g l i a s t r o c i t i , a t t o r i c h i a v e n e l l a p r o g r e s s i o n e . E a n c o r a , p e r l a m i a s t e n i a g r a v i s , m a l a t t i a a u t o i m m u n e d e l l a g i u n z i o n e n e u r o m u s c o l a r e , c ' è s t a t o u n n o t e v o l e a v a n z a m e n t o n e l l e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e . I n u o v i a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i ( a n t i - C d 2 0 , a n t i - C d 1 9 ) , i b l o c c a n t i d e l c o m p l e m e n t o ( e c u l i z u m a b , r a v u l i z u m a b , z i l u c o p l a n ) e g l i a n t a g o n i s t i d e l r e c e t t o r e F c R n ( e f g a r t i g i m o d , r o z a n o l i x i z u m a b ) r a p p r e s e n t a n o u n a s v o l t a p e r i p a z i e n t i c o n f o r m e g e n e r a l i z z a t e a n t i - A C h R p o s i t i v e . L e i n d i c a z i o n i t e r a p e u t i c h e v a r i a n o i n b a s e a l p r o f i l o a n t i c o r p a l e e a l l a f o r m a c l i n i c a , e v i d e n z i a n d o l ' i m p o r t a n z a d i p r o t o c o l l i p e r s o n a l i z z a t i e d i u n a p p r o c c i o i m m u n o l o g i c o m i r a t o . L e f o r m e o c u l a r e e s i e r o n e g a t i v a r i m a n g o n o a n c o r a o g g e t t o d i r i c e r c a a t t i v a . I n f i n e , p e r l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r c h e r a p p r e s e n t a i l 6 0 % d e l l e d e m e n z e , c o n c i r c a 6 0 0 m i l a c a s i i n I t a l i a , l ' i n t r o d u z i o n e d e i b i o m a r c a t o r i p l a s m a t i c i , c o m e i l d o s a g g i o d e l r a p p o r t o p T a u 2 1 7 / β - a m i l o i d e , p r o m e t t e u n a r i v o l u z i o n e n e l l a d i a g n o s i p r e c o c e , a c c e s s i b i l e e n o n i n v a s i v a . I n u o v i a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i a n t i - a m i l o i d e ( l e c a n e m a b e d o n a n e m a b ) - c o n c l u d o n o i n e u r o l o g i - h a n n o d i m o s t r a t o l a " c a p a c i t à d i r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e c l i n i c a n e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a i n f a s e i n i z i a l e e p r e s e n z a d o c u m e n t a t a d i β - a m i l o i d e . T u t t a v i a , l a c o m p l e s s i t à n e l l a g e s t i o n e d i q u e s t e t e r a p i e ( m o n i t o r a g g i o , s e l e z i o n e d e i p a z i e n t i , r i s c h i o d i A r i a - A m y l o i d R e l a t e d - I m a g i n g - A b n o r m a l i t i e s ) r i c h i e d e u n a d e g u a t o r i a s s e t t o o r g a n i z z a t i v o " d e l s i s t e m a s a n i t a r i o e u n ' a t t e n t a v a l u t a z i o n e d e l l a s o s t e n i b i l i t à .